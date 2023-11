¿Fin del amor?: Aseguran que Luciano Castro se calentó con Flor Vigna por filtrar un video "hot"

En los últimos días, Flor Vigna quedó en el ojo de la tormenta tras filtrar un polémico video íntimo donde se muestra junto a su novio Luciano Castro en una situación subida de tono.

En la filmación que se viralizó en las redes sociales, se observa al actor con las manos debajo de la pollera de la cantante. A pesar de ser un videoclip corto, la bailarina lo subió por error y por ese motivo, lo eliminó.

En este contexto, quien salió con los botines de punta fue Sabrina Rojas, ex pareja de Castro y madre de sus dos hijos. Indignada por la situación, la modelo expresó su malestar y estalló de enojo en contra de la bailarina acusándola con fuertes acusaciones.

“Dónde metió la mano”: Flor Vigna subió un video "hot" con Luciano Castro y sorprendió a todos

“Está bueno que a veces piense, Flor que es quien sube la foto, por eso apunto a Flor, que hay dos niños, que hay una nena de 10 años, y que no está bueno que vea a su papá meterle las manos a la novia”, remarcó la actriz.

“Yo no creo que se haya equivocado. Flor es muy de subir cosas viejas. Sube cosas de mis hijos que pasaron hace tres meses como si fuera actual”, apuntó Rojas totalmente indignada.

Posteriormente y según afirmó el periodista Carlos Monti, Luciano Castró está muy enojado con Flor Vigna por la trascendencia que adquirió su posteo.

“Yo no hablo de crisis ni una separación. Él vive en su departamento, ella cada tanto pero a él está historia lo fastidio porque él construyó su imagen a base de mucho esfuerzo. Esto va a tener repercusiones muy fuertes. No les extrañe nada. Él no entiende cómo cometió ese error”, cerró el conductor en el programa “Entrometidos a la tarde”