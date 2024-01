Marley protagonizó una escandalosa pelea en la entrada del teatro donde Susana Giménez se despidió de los escenarios, quedó en el ojo de la tormenta.

El periodista uruguayo Gustavo Descalzi, desde Punta del Este, denunció que el conductor tuvo una inesperada reaccionó y le rompió sus herramientas de trabajo.

Mientras Descalzi intentaban entrevistar a La Negra Vernaci a la salida del teatro, Marley atravesó la puerta corriendo rápidamente y, según un video compartido por el portal Farándula Show, chocó al cronista que estaba hacerle preguntas a su amiga.

"Uno lo conoce a Marley hace muchos años. Primero estuvo escondiéndose como un cobarde. Cuando terminó el espectáculo todo mundo quería una nota con él, pero Marley se escondió detrás de la puerta. Nunca había visto un acto de cobardía como ese", comenzó en diálogo con A la Tarde.

“Vernaci estuvo calladita. Fue una irrespetuosa ninguneando a toda la prensa de Uruguay. Tortonese en vez de parar y decir qué le pareció el espectáculo, caminaba y decía que estaba perdido. Algo que no estuvo nada bien”, lanzó sin filtros.

"Marley me ve y parece que vio la cara del diablo. Me ve y sale corriendo, pero había un productor que lo ve y lo empuja contra mí. Le dije 'para, no estuvo bueno eso. No sé por qué te estás escapando'. Él da la vuelta y se mete dentro del escenario y en la sala hablamos, pero estaba como ido", continuó.

"Le pregunto a Marley de cómo vio a Susana, pero se pone en estrella y me dice 'tengo que ir a grabar un reality. Me están esperando'. Le dije que parara un poco, que bajara un cambio, estaba acelerado de más. No sé qué le pasaba", sostuvo Descalzi.

"Cualquier persona es respetuosa y supongamos que es respetuosa, me dice 'mirá Gustavo, no es un día para hablar. Vine a ver a Susana'. Con eso era suficiente, no tenía que hacer toda esa pavada de salir corriendo. Estaba como loco. Nos rompió el equipo, la computadora y la cámara", cerró.