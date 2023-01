Escándalo en las redes. Constanza Romero se convirtió en uno de los personajes más controversiales de Gran Hermano debido a sus estrategias, sus maldades, sus mentiras y sus traiciones.

A pesar de que el público la terminó sacando, se dice que el rating del reality habría bajado considerablemente desde su salida y que la producción evalúa su regreso. Sin embargo, no todo quedó allí.

En las últimas salió a la luz y potenció el rumor un audio que filtró Javier Romero, el padre de Constanza. El hombre brindó una entrevista en la que habló sobre el desempeño de su hija dentro de la casa y, en medio de la conversación, tiró un dato que llamó la atención de los televidentes.

"Les puedo dar una primicia", avisó. Y agregó, quizá echándose atrás al darse cuenta lo que estaba por contar: “Si se da, se da, sino no...”, comentó en Radio Sudamericana

La hundió: Una vecina de Coti de Gran Hermano aseguró que la participante es "agresiva y manipuladora"

Entonces, lanzó una escandalosa versión: "Me gustaría que siga afuera, pero me dijo que los productores cuando salió, porque creo que el rating bajó mucho después de que se fue ella, le dijeron que hay grandes posibilidades, no esta semana pero la próxima (de que vuelva). 'Vemos qué pasa en la casa. Atenta, porque cualquier cosa puede pasar', le dijeron".

Además, el padre de la joven competidora afirmó que tras escuchar eso de boca de la producción Coti volvió "loca, enloquecida". "Ella quiere entrar de vuelta", cerró.