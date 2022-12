Tras el reingreso de Juliana se comenzó a conocer mucha información del exterior y eso cambió el mapa del juego por completo. La separación de Coti y el Conejo, por ejemplo, fue resultado de ello.

Ocurre que, según especulan los seguidores del reality, luego de que "Tini" le contara a Alexis que la correntina estaba mal vista por los espectadores, él habría decido alejarse de ella para cuidar su imagen.

"Necesito un tiempo, no estoy siendo yo", le dijo el cordobés a su hasta ahora pareja durante una charla que mantuvieron en la pieza. Y luego sumó: "Me siento mal todos los días. No me siento bien. Te veo sufrir al lado mío por actitudes mías, por cosas mías".

Además, el Conejo le dijo a Coti que necesitaba "acomodar un poco sus ideas y su cabeza”. Y sin darle la chance de que ella intente que él cambie de idea le dijo: "No te quiero ver sufrir más, y lo necesito. Lo necesito para que estés bien vos y para que esté bien yo".

Minutos más tarde de esa charla, Coti le pidió hablar al Conejo y le dio su punto de vista sobre la situación y le explicó cuáles serán, a partir de la separación, sus próximos movimientos.

"No me voy a acercar más a vos. Y no por orgullo sino porque es mi forma de ser", le aseguró ella a él. Y luego agregó: "Si querés un tiempo te entiendo perfectamente y me lastima un montón, pero no puedo yo obligarte a algo".

Además, la correntina destacó que, aunque le "cueste mucho" no cambiará su postura y se alejará de él en la medida de lo posible ya que conviven obligadamente y eso no será posible de cambiar. "Lamentablemente estamos en una casa juntos", le explicó en ese sentido.

"Yo no te estoy pidiendo que te alejes", le contestó el cordobés, movilizado por la sinceridad de la charla que estaban teniendo. "Ya sé. No es por orgullo. Soy así cuando me pasan este tipo de cosas. Es la única forma que tengo de darte tiempo y espacio", cerró ella.