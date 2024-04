Coty Romero ingresó a Gran Hermano 2023 a raíz del beneficio del “Ticket Golden” y revolucionó la casa más famosa del país.

En sus primeros días, la polémica jugadora comenzó a tejer sus estrategias pero también habría quedado enamorada de un compañero.

En una reciente visita al confesionario, la participante confesó abiertamente su interés romántico por Bautista Mascia, el joven concursante uruguayo que está “en pareja” con la chubutense Denisse González.

"Me gusta alguien pero no...tiene pareja o no sé si es pareja, afuera, y yo no me quiero ganar ese hate", comenzó diciendo la participante quien además sumó: "En parte eso me gusta porque siento que me saca un poco del juego", comentó.

"Justamente quiero tratar de que él empiece a jugar un poquito más capaz", explicó mientras que "Big" adivinó de quién se trataba: "Yo podría suponer que quizás te estás refiriendo a Bautista".

Cabe resaltar que luego del ingreso de Coty, Furia le recordó al uruguayo que él había dicho que le gustaba Coty. "si él avanza, por decirlo de alguna manera, voy a soltarme un poquito más", sentenció Coty.