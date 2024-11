A través de sus redes sociales, Isabel Macedo sorprendió a todos al brindar detalles de un accidente doméstico que sufrió hace unos días atrás.

La reconocida actriz contó que fue picada por una araña venenosa y mediante sus historias de Instagram, reveló cómo le quedó su pierna inflamada. “Mirá lo que es, el tamaño”, indicó.

“Me picó una araña, me dejó todo su veneno, por eso se ve como un punto. Parece que es gravísimo, que es una de las peores la que me agarró, siempre andan de a dos”, añadió Macedo, mientras mostraba la picadura que sufrió.

Posteriormente, la modelo indicó que acudió al médico por precaución: “Me dijo que diera vuelta el cuarto, el colchón, que saque las sábanas, que me fije detrás del respaldo porque suelen estar ahí o enganchadas debajo del colchón”, resaltó.

“Recién fuimos, sacamos todo, domos vuelta todo, me dijo que tire producto para matarlas. Cuando damos vuelta el colchón, estaban las dos enganchadas”, cerró Isabel Macedo, quien se encuentra en buen estado de salud tras el susto.