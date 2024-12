Finalmente, después de años de espera y tras las insistentes peticiones del público, el cuarteto ha llegado a las tan esperadas "Music Sessions" de Bizarrap. Junto al reconocido productor, han trabajado numerosos artistas que han logrado grandes éxitos a nivel mundial. Esta vez, la colaboración fue con Luck Ra, quien lleva un tiempo inmerso en el género popular y, de la mano de Bizarrap, conquistó a los cordobeses.

La "Session" número 61 de Bizarrap fue presentada con gran expectación, y en poco tiempo, el tema superó los dos millones de reproducciones en YouTube, posicionándose rápidamente en los primeros lugares de las tendencias. A lo largo de la canción, varios detalles sorprendieron a los fanáticos, agregando un toque especial al trabajo.

Uno de los momentos más destacados fue la mención de Rodrigo Bueno, conocido como "El Potro", quien aparece con su icónico "No, no, no, no" del estribillo de su tema Cómo olvidarla, una de las canciones más emblemáticas que el músico cordobés dejó al legado musical.

Además, otro detalle que causó revuelo en las redes sociales fue la aparición del futbolista Paulo Dybala, quien lució la camiseta de la selección argentina y envió un mensaje directo a Luck Ra. "Amigo, dejá de hacerte el duro", comentó el Campeón del Mundo, refiriéndose a la letra de la canción.

Pero eso no fue todo. La "Session" de Bizarrap con Luck Ra estuvo llena de sorpresas, y como guiño a la pasión futbolera de los argentinos, antes de que el video llegara a su fin, decidieron incluir un meme que, a pesar de tener más de 17 años, sigue vivo en las redes. En el fondo, se podía ver al Coco Basile, por aquel entonces entrenador de la Selección, quien, tras un lujo de Messi, dijo en una entrevista: "Tenés que cerrar el estadio, los genios hacen eso".

La publicación del tema fue un éxito rotundo. Las redes sociales de Bizarrap se colmaron de "me gusta" y comentarios de todo tipo. Artistas, seguidores, figuras del espectáculo y deportistas participaron del entusiasmo por esta colaboración. Entre ellos, el piloto Franco Colapinto también se unió al fervor, dejando su mensaje: "Faltaba esto para que empiece el verano", expresó.