¿Dios la escuchó?: Jimena Barón reveló que escribió una carta para conseguir un novio "perfecto"

Jimena Barón está en uno de sus mejores momentos personales. Tanto que, durante el verano, la estrella pop viajó a Jamaica para disfrutar de unas exclusivas vacaciones con su hijo Momo y Matías Palleiro.

Este fin de semana, la cantante se abrió con sus seguidores y les contó que hace dos años hizo un pedido especial para conseguir un novio.

En su Instagram, Barón compartió varias historias en las que les contestó a sus fanáticos si, antes de conocer su actual pareja, deseaba encontrar un compañero.

“Esto es bastante gracioso de confesar, pero LE ESCRIBÍ UNA CARTA A DIOS en 2021, describiendo el compañero que me gustaría tener. Y realmente es como si la hubiera leído. Le pedí cosas como que coma mucho y no me proponga compartir el plato", que es muy Matías'", contó en sus redes.

Luego, dio más información acerca de lo que había escrito en su momento. “Quiero que le gusten las cantinas y las porciones abundantes servidas en fuentes de chapa. Que no me proponga compartir comida”, había pedido.

En un video dijo que le da mucha risa lo de la carta, pero que en su momento “tuvo mucho sentido”. “Fue como, ¿si yo tuviera que pedir, qué querés? Fue un ejercicio sentarme y ver eso. Te ayuda después cuando conocés gente para tener claro qué querés. Me sirvió, no sé si Dios me escuchó”, dijo.

Barón siguió hablando de este tema y reveló otra de las similitudes que le hizo pensar que una fuerza divina en realidad la escuchó. “Después hay coincidencias que son espectaculares porque se parece bastante a Matías ya que yo quería alguien con fuerza y que me pueda levantar. No me suele pasar y apareció Matías con sus músculos y que me revolea por el aire”, concluyó.