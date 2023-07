Diego Brancatelli, utilizó sus redes sociales y dejó una curiosa reflexión, tras las críticas recibidas por su viaje familiar a Europa. El polémico periodista había celebrado sus 10 años de casado. Por ese motivo, recorrió los lugares que había visitado durante su luna de miel, hace una década.

De esta manera, las publicaciones que realizó en tierras europeas, fueron cuestionadas por los usuarios de internet. Pero este domingo, el polémico periodista escribió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, donde hablo de todo.

“Así de rápido pasa la vida. Es un puñado de lindos momentos que casi sin darnos cuenta se te escurren entre las manos”, comenzó Brancatelli.

“En estos últimos días se han dicho miles y miles de barbaridades. Desubicadas, llenas de odio. Desconociendo prácticamente todo de mi. O de nosotros. Dejamos que hablen. Que se rían. Que nos agredan. Porque es fácil. Y eso seguramente los hace felices”, señaló.

“A mi me hace feliz vivir de lo que trabajo. Tener una familia hermosa, sana, que predica el amor y el sacrificio todos los días. Nadie me regaló nada. No nadie me regala nada”, aclaró.

“Cómo está en mi perfil: TRABAJO PARA VIAJAR POR EL MUNDO.Y con el dinero que gano hago lo que se me canta. No le pido nada a nadie. Mucho menos permiso. Al que le guste bien y al que no, que se compre una vida”, remarcó el periodista.

Por otro lado, se refirió a los consejos de sus seres cercanos para que no responda. Sin embargo, lanzó: "Pero me da tranquilidad cerrarle el c... a los infelices que hablan gratis. Algunos tienen micrófono. De las boludeces que he leído”.

En este sentido, señaló que no es funcionario público y enumeró sus viajes por el país y por diversos países del mundo.

“No es cuestión de ideología. Ni de un año u otro. Es una concepción de vida mientras nuestra economía (y experiencia en viajes low cost) lo permita.Y tengo una mala noticia para los haters: VAMOS A SEGUIR VIAJANDO. Por Arg y por el Mundo.En este país de doble vara moral, x el único que viven atentos de donde viajo soy yo. Que asumo quien soy, como pienso, de frente. Cómprense una vida. No saben lo hermoso que se siente amar y ser amado”, concluyó Brancatelli.