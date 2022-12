La ex novia del "Tincho" Holder rompió el silencio y lo aniquiló: "Es un pobre pibe, solo le importan..."

Luego de que Tomás Holder confirme su separación de Pauli Balbi con fuertes reclamos, la joven rompió el silencio y lo aniquiló.

El Tincho fue el primer eliminado de la casa de Gran Hermano 2022 y desde que entró al reality no pasó desapercibido. Tanto por su contextura física como por las polémicas declaraciones que hizo adentro de la casa, el joven de 21 años dio que hablar.

Sin embargo, en las últimos días fue noticia por los dichos de su madre, Gisela Gordillo, quien aseguró que se había separado de su novia. “La verdad es que es lo mejor que puede hacer Tomás es tomarse un tiempo para pensar como hombre y vivir una etapa donde él debería estar solo”, había dicho la mujer en una entrevista con un medio nacional.

Posteriormente, Holder descartó rumores de separación pero cuando regresó de México lanzó polémicos mensajes en su cuenta de Instagram.

“¿Destrozar sueños? Te quedaste con 50.000 seguidores. Te di una vida que nunca pensaste...”, escribió junto a una foto en la que se lo ve pensativo en el auto. Pero luego la borro. Y subió otra, en la que se veía sus piernas con el celular en su regazo atestado de mensajes, en la que puso otro comentario enigmático: “Por no querer dejar gente atrás tu pasado te perdiste los mejores años de tu vida junto a la persona indicada”.

“Para él la vida se basa en eso, es un pobre pibe. Seguro que si no me llevaba a comer, yo no comía. No, vergüenza ajena las pel... que dijo... Pobre tipo. Pero estoy supertranquila porque recibí muchos mensajes y ni uno malo. Quedó demostrado lo que es como persona”, replicó Balbi.

“Es definitivo, por respeto a mí, a mi familia y a mis amigos, no puedo permitir una cosa así en mi vida, que me maltraten... Ellos pudieron lograr que abriera los ojos y saliera de ahí. Ya era grave el problema”, cerró.