"¿Esto es una actriz?": Pepe Cibrián fulminó a Julieta Poggio sin filtros y desató la polémica

Con un duro posteo en sus redes sociales, Pepe Cibrián criticó a Julieta Poggio y se ganó numerosos cuestionamientos de los fans de la ex Gran Hermano. Cabe destacar que sus dardos fueron contra las respuestas que hizo sobre preguntas de tono sexual que le hicieron en una entrevista y ella debió responder.

“Hace unos días me preguntaron en una nota por Julieta Poggio, persona que desconozco, pero hoy leí en Infobae esta nota -no es culpa de ella- y a esta le respondo. ¿Esto es real? ¿Esto es una actriz? ¿Esto es la verdad del teatro? ¿Y yo y ustedes y todos los que hicimos y hacemos, ahora, qué hacemos?.¿Ella es nueva Thelma Biral? ¿Y los jóvenes que se dejan la vida por realmente una vocación? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el parámetro? Sus declaraciones son terribles. Su criterio, su léxico, su no saber. ¿Esto define a una artista? ¿Su debut sexual? ¡Y son 31 definiciones! Si es así, terrible futuro y casi presente del teatro argentino. El que ‘aun’ sigue siendo nuestro”.

