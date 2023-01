Fede Bal, utilizó sus redes sociales y se metió de lleno en la polémica del momento. Opinó y criticó la reciente canción estrenada por Shakira, junto al productor argentino Bizarrap.

En la canción, que golpea duramente a Gerard Piqué, Bal mostró su “preocupación” por los hijos de la artista colombiana y el español.

Qué decía el tweet

“¿Alguien puede pensar en sus hijos? ¡Si no lo hacen sus padres, que lo haga alguien! Esos dos pibes tienen que ir al colegio, lidiar con el bullying”, comenzó diciendo el hijo de Santiago Bal.

Luego, agregó: “Psicólogos for ever. Igual, me encanta todo lo que hace el Biza, pero ¿alguien puede pensar en los niños?”, cerró.

Sin embargo, los usuarios lejos de coincidir con Fede, lo criticaron y recordaron las peleas de sus padres.

“Si sobreviviste vos a tus papás, los hijos de Shakira van a estar bien, no te preocupes”, lanzó una usuaria en la red social de Elon Musk.

"Fede tu mamá se peleaba en televisión con Moria Casán y vos saliste norm...bueno, puede que tengas razón", escribió otro.

Asimismo, otra persona, agregó: “Sin tener a Shakira y Piqué de padres todos terminamos en el psicólogo. Dejala que cante en paz”.