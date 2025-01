Una mezcladora, chiquita y sencilla, que su mamá le regaló cuando tenía 14 años, terminó siendo el motor del sueño de Kevin (24). “ReloKati”, como lo conocen todos en redes sociales y en sus canales de YouTube, sueña con dedicarse exclusivamente a la música, ese camino que inició cuando era un adolescente y que hoy quiere profundizar.

“La música estuvo siempre”, cuenta Kevin en la entrevista que realizamos en su departamento de Rada Tilly. “Yo quería ser DJ en un principio, arranqué en 2015, cuando tenía 14 años. Sabía que me gustaba la música, lo tenía recontra claro y mi mamá me regaló una mezcladora, bien sencilla, chiquita, y con eso iba jugando. Ahí me empecé a dar cuenta de que me gustaba la idea de hacer música de verdad”.

ReloKati admite que en ese momento era un hobby, un juego de adolescente. Descargaba canciones de internet, las enganchaba y creaba, hasta que en un momento pensó: ¿por qué no hacer una canción propia?

“En ese momento me gustaba la electrónica y me bajé el programa FL Studio. Tenía una computadora que, de onda, se lo bancaba y miraba tutoriales en YouTube. Era todo en inglés, ruso, todo lo que encontraba, porque no había tantos en español, pero iba viendo, probando y así arranqué, hasta que un día dije: ¿por qué no pruebo hacer una instrumental y hacer la voz yo?”

Kevin lo admite: no fue una gran canción la primera que hice, “pero arranqué y hoy hago un poco de todo”. No me encasilló en ningún género. Hago reggaetón, house, cumbia; trato de ser versátil y hacer lo que me gusta en el momento.

A Kevin muchos lo conocen por su trabajo en Invicta, donde es instructor de fitness. Se capacitó en la Academia IFBB y hace un año y medio forma parte del staff permanente de la sala de musculación. Sin embargo, no todos saben que también se dedica a la música.

En su canal de YouTube cuenta con 19 canciones, videos de alto impacto visual que demuestran también la seriedad con que se toma su proyecto. Es que en cada uno hay inversión, no solo de dinero, sino también de tiempo, creatividad y trabajo.

“Laburó con Shot_by_yaupe, un amigo de Caleta Olivia que se dedica a lo audiovisual y actualmente estoy grabando también con otros amigos de Caleta, que son artistas y productores, y a la par están trabajando en lo visual. Toda la parte de sonido son creaciones mías y las pistas son mías. En el estudio de mi productor, Playing Dirty, grabé las voces y él se encarga de las mezclas y la masterización, de que todo suene acorde, en un volumen decente y que todo esté bien. Y así fluye todo”.

La playlist de ReloKati tiene canciones de todo tipo: románticas bien arriba, cachengue para la noche, algunas para entrenar y otras de cumbia, las que mejor resultado le dieron hasta el momento.

Él lo dice sin vueltas: “No trato de dejar mensajes, sino que los ritmos siempre te dejen bien arriba. De a poco estoy viendo que estoy teniendo más apoyo, que la gente me está escuchando más. Yo creo que ven que voy en serio, que es algo a lo que me quiero dedicar al 100%. Pero estoy comenzando, porque por más que llevo tiempo, siento que la gente recién ahora está acompañando. Es el inicio de una linda etapa”, dice con entusiasmo.

Kevin lo tiene claro. Sabe que la identidad es importante. Sudaka lo viste en cada video y una lata de Monster lo acompaña en cada canción. Aún no se anima a grabar un EP, siente que aún tiene que tener un público más firme, cobrar más relevancia, que no pase desapercibido, pero de algo sí está seguro: quiere seguir sumando presentaciones, y en ese sentido, hace un año que tiene un objetivo.

“Quiero presentarme en el Aniversario de Comodoro, quiero que la ciudad de donde soy me conozca y seguir haciendo presentaciones para seguir creciendo. Acá en Comodoro hay artistas con mucho talento y no se les está dando la bola necesaria. No hablo por mí, sino por mis colegas, porque con los artistas que hay acá se podría hacer un gran evento, de todos los géneros que vos quieras, porque hay cantantes de trap, de reggaetón, de cumbia”.

"En mi caso, poco a poco se está dando la oportunidad de tener presentaciones en plazas y bares. Estuve en la plaza de Las Torres, en el Predio Ferial, en un evento que hubo; he estado en radios y cumpleaños. Pero quiero hacer esto. Mi sueño es dedicarme exclusivamente a la música”, dice ReloKati, convencido de cuál quiere que sea su camino.