Su nombre es Alfredo Omar Vargas, pero le dicen “Cachito”. Amante de la pesca y de las aventuras en 4x4, conoce de memoria los caminos que llevan a las mejores playas y sabe que, muchas veces, un error de cálculo puede provocar un dolor de cabeza.

Por eso, el martes, cuando se enteró por las redes sociales de que un grupo de turistas alemanes había quedado varado a unos 50 kilómetros de Comodoro, no dudó. Habló con sus amigos, reunió un grupo de 15 personas, se subió a su camioneta y fue rápidamente al lugar para intentar asistirlos.

Lograron rescatar a los turistas alemanes varados en un motorhome cerca de Comodoro: el operativo duró más de 30 horas

Al llegar, se encontró con una sorpresa: el motorhome que estaba encajado en la playa estaba montado sobre un Mercedes-Benz Unimog y pesaba 11 toneladas. “Hicimos otros rescates, pero nunca de un vehículo de esa magnitud”, explica “Cachito” en diálogo con ADNSUR, con la satisfacción de haber triunfado en la misión. Pero para eso faltaba mucho.

El primer paso fue el “trabajo físico”. Básicamente, la tarea fue palear y palear para sacar la arena y el barro que se había acumulado entre los ejes del camión. “Estuvimos hasta las 2 de la mañana y cortamos porque ya no podíamos más. Había chicos que al otro día arrancaban a trabajar a las 5.30”, cuenta uno de los protagonistas del rescate.

Rescataron a los turistas alemanes que habían quedado varados cerca de Comodoro

Los turistas alemanes pasaron la noche ahí, aprovechando las comodidades y el equipamiento con el que cuentan. “Es un lujo el motorhome que tienen, el sueño del pibe”, bromea el comodorense de 55 años, que trabaja en el sector de la construcción.

En el camión encallado viajaba una pareja de unos 60 años. Están recorriendo América del Sur desde hace dos años. Pasaron por Comodoro como parte de su viaje a Ushuaia, acompañados de otra pareja de la misma nacionalidad que conocieron en la ruta y que también se mueve en un Unimog.

Cerca de las 16 del miércoles, “Cachito” y más personas se acercaron nuevamente hasta el lugar para continuar con el operativo de rescate. Cuando terminaron de palear, comenzaron a tirar del camión con dos camionetas y un jeep, utilizando tres malacates. “Es una tarea coordinada. Uno tiene que dar la señal y los otros acompañar. Fuimos avanzando, hasta que cerca de las 19 logramos sacarlos”, detalla el vecino de Comodoro.

“Its free”, se escucha gritar en un video a uno de los turistas al ver que por fin su motorhome había quedado liberado. “Estaban muy contentos y agradecidos. Nos ofrecieron dinero pero no lo aceptamos porque no lo hacemos por eso. Ellos no lo podían creer”, explica “Cachito”.

Una vez que estuvieron en “tierra firme”, el desafío para los viajeros fue ver cómo podían salir de la zona sin volver a quedar varados. Una vez más, “Cachito” fue su salvación: “Los subí a la camioneta y los llevé para mostrarles cuál era el camino seguro”, explica.

Mientras se recupera del esfuerzo físico que tuvo que realizar junto a sus amigos, sigue recibiendo mensajes de felicitaciones. "Tuvo una gran repercusión en las redes". Incluso nos dijeron que en Alemania se viralizaron las imágenes en cuentas de TikTok y el tema llegó hasta la embajada germana en Buenos Aires, cuenta con alegría.