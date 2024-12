“El descreimiento es por no tener bases científicas, pero los signos del zodiaco eran la ciencia de la antigüedad”, dice Soledad Davies (41) al ser consultada por esa paradoja que se da cuando se habla de astrología. Es que muchas veces, esas prácticas son cuestionadas en su credibilidad; sin embargo, otras veces, al reflexionar sobre cuestiones más profundas vinculadas al mismo ser, se analizan factores que son propiamente de ese tipo de creencias. El debate eterno entre la ciencia y lo espiritual.

La astróloga lo sabe y entiende que, entre otras cosas, tiene que ver con el uso que se le ha dado a la astrología de forma mediática. Sin embargo, asegura que hay una prueba que se vuelve casi irrefutable al momento de entender qué es la astrología. “Yo creo que el gran antídoto es cuando las personas se hacen su carta natal. Vos te preguntás qué pasa acá y es muy interesante. También es verdad que en la astrología hay un punto que es misterioso, pero hay una relación significativa entre el cielo y la tierra, y los astrólogos buscamos extraer el significado de esa relación, no solo a nivel personal, sino a nivel mundial”, dice con certeza.

Se presentaron 833 proyectos y "hubo más horas de sesión" que en todo el período anterior en la Legislatura de Chubut

Cuando habla Soledad, lo explica con ejemplos. Asegura que “cuando se estudian las configuraciones del cielo en la época de la pandemia y cuando se repiten en el pasado, hay un significado mucho más amplio de lo que está pasando”. En ese sentido, no duda en decir que “hoy por hoy, astrológicamente hablando, estamos en un momento muy parecido a la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Uno dice que tiene sentido”.

“Estas cosas los astrólogos las venimos prediciendo hace años, que el 2020 era un año de crisis, que iba a cambiar la economía, la política; era el inicio de algo nuevo. Esas son las lecturas que se pueden hacer a nivel colectivo”, afirma con certeza.

La CAME le envió una carta de agradecimiento al gobernador de Chubut por la adhesión a la Ley de ART

UNA BÚSQUEDA PERSONAL

Soledad es oriunda de Rada Tilly, en el sur costero de la provincia del Chubut. Estudió en el Instituto María Auxiliadora, un colegio de monjas que forma parte de la historia educativa de la zona, y una vez que terminó la secundaria, decidió cursar la universidad en Buenos Aires.

Cuenta que “picoteó varias carreras”: Historia del Arte, Teología, Bellas Artes, Fotografía y Psicología, hasta que en la astrología encontró esa práctica que, de alguna forma, reunía todo lo que le gustaba.

“Fue un poco lo que reunió todos mis estudios anteriores, todo lo que me interesaba, entonces fue ‘aquí llegué’. También, de joven, me dedicaba a la poesía; inclusive, impulsé un encuentro de poesía joven y, de alguna forma, también fue muy importante para mi búsqueda de la astrología”, dice en la charla con ADNSUR.

La situación de las adopciones en Chubut: ¿Por qué hay menos familias interesadas?

Por estos días, la astróloga está de vacaciones en Rada Tilly. Todavía le quedan un par de tardes de verano, previo a viajar a Buenos Aires, para luego volver a Barcelona. Este año, la meta es continuar con el doctorado que realiza en la Universidad de Gales, aquella histórica institución donde realizó un máster en Astronomía Cultural y Astrología.

Sí, Soledad encontró el campo académico de una práctica que es cuestionada por el ámbito científico. “Es el único máster en el mundo”, dice al respecto. “Comencé en enero de 2018 y terminé en 2021. En el mundo no hay programas universitarios donde se enseñe astrología y, viajando, conocí a una astrónoma que en ese momento estaba haciendo un máster en Astronomía Cultural y Astrología en Gales. Me llamó mucho la atención y, cuando terminé unos cursos que estaba haciendo en California, me inscribí y ahí me metí mucho más en el mundo académico de la astrología.”

Operativo navideño en Chubut: se detectaron 47 alcoholemias y detuvieron a 14 personas

La astrologa advierte que en esa maestría no se estudia la interpretación de horóscopos, sino la historia de una técnica, cómo se ha utilizado y a qué resultados ha llegado. “Muchas cosas en relación con la historia de los ascendentes y lo que dijeron los astrólogos”, explica.

¿Pero básicamente qué es la astrología? Soledad responde: “Nosotros siempre decimos que tiene que ver con la percepción de una relación entre el cielo y la tierra y las diferentes tradiciones que se desprendieron de esa percepción. A partir de ahí, tenés diferentes técnicas aeroscópicas. Uno podría incluir, inclusive, prácticas como la arqueoastronomía, que es el estudio de distintos sitios sagrados y su orientación con el cielo, porque siempre, en las distintas culturas, está esa relación de la vida en la tierra con el orden del cielo y, a partir de ahí, se desprendieron distintas prácticas.”

Reconocieron a los cuatro policías que salvaron a dos jóvenes de morir ahogados en una playa de Chubut

La especialista cuenta que la astrología presta atención a los inicios, basándose, en parte, en la posición de los planetas en relación a esos signos. “La materia prima de la astrología tiene que ver con el tiempo y la medición del tiempo, y el tiempo tiene cualidades”, explica en ese sentido. “Hay momentos en que están más enfatizadas ciertas áreas de nuestra vida que otras, pero la astrología, como la conocemos hoy, se viene desarrollando desde hace tres mil años, entonces hay mucho para conocer, estudiar y practicar”, profundiza.

Estaba durmiendo, salió al patio de su casa y encontró el portón destruido: ningún vecino "vio nada"

Su campo profesional se orienta en tres ejes: la realización de cartas natales, la investigación académica y la enseñanza y divulgación a través de su propia escuela.

“Me interesa poder divulgar los estudios de la historia de la astrología y el enfoque académico, porque hoy lo popular de la astrología es otra cosa. Entonces, me gusta poder divulgar que es más profundo y no es ninguna tontería. Los grandes científicos de la historia han sido astrólogos”, dice con seguridad.

UNA GUÍA DE LAS ESTRELLAS

Proyectaron en Cholila el documental “El Centinela: Los Alerces Bajo Fuego”

Por supuesto, uno de los ejes principales de su campo profesional es la consulta astrológica, “una guía de las estrellas” que se basa en la Carta Natal. “Es un mapa de vida y del destino de la persona”, dice en relación a ese mapa personal. “A partir de ahí, uno puede interpretar distintas cuestiones que tienen que ver con el temperamento, el carácter de la persona, su familia, su profesión, sus relaciones, tanto cuáles son las características, la naturaleza de la vida y el carácter de la persona, como su destino, el cuándo de las cosas”.

A la consulta, por supuesto, llegan inquietudes de todo tipo, pero preferentemente apuntan al amor y al trabajo. “Yo le llamo a la consulta astrológica una guía de las estrellas porque la persona viene a buscar la orientación del cielo respecto a cualquier asunto de su vida que le esté ocurriendo o que tenga interés. Preferentemente amor y trabajo, pero también en lo que tiene que ver con negocios”, explica.

Chubut tiene una de las mejores rutas de la Patagonia para cruzar del mar a la Cordillera de los Andes

“Después está la astrología horaria”, continúa. “Que es una astrología de preguntas: ‘¿Me voy a mudar?’, ‘¿Me voy a casar este año?’ Porque se utiliza mucho para elegir un momento propicio para casarse, para lanzar un proyecto, para abrir tu empresa, y eso en la naturaleza tiene sentido: uno no planta una semilla en cualquier momento del año, entonces hay un momento propicio para cada cosa.”

Como dice la especialista, la astrología presta atención a los inicios y, a partir de una lectura, se realiza una conjetura. Admite que cada vez hay más gente interesada en este tipo de prácticas que analizan lo espiritual, pero asegura que es necesario educar sobre su complejidad y rigurosidad.

“En los últimos años, con las redes, se ha popularizado mucho, aunque la gente esté errada en algunas cosas, se está hablando de los signos. Hoy por hoy, la gente sabe mucho más, pero tampoco es cierto que todo lo que no te gusta es culpa de Mercurio retrógrado. Ahí creo que se pierde el sentido profundo de la astrología, que es poder orientar tu vida personal hacia un orden sagrado, que puede traer más significado a la vida y a las cosas. Eso es uno de los grandes tesoros de la astrología.”

Estudiantes amargó a Vélez y se consagró en el Torneo de Campeones

La charla va llegando a su fin. Soledad admite que es “una rata de biblioteca”; le gusta la investigación, la divulgación y compartir el conocimiento. En la actualidad, está realizando un doctorado en la Universidad de Gales. Su campo de investigación es la astrología ritual, indagando sobre cómo se han utilizado los rituales a lo largo de la historia y cómo los astrólogos contemporáneos utilizan el ritual como parte de su práctica astrológica. Mientras tanto, nutre de contenidos sus redes, ofrece cursos y charlas con especialistas de otras áreas, buscando divulgar esta práctica legendaria que tiene tanto adeptos como detractores, pero que ella supo convertir en una profesión y un campo de estudio.