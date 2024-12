La situación de las adopciones en Chubut: ¿Por qué hay menos familias interesadas?

El 2024 cerrará con 22 adopciones en la provincia de Chubut, una cifra levemente superior a las 20 registradas en 2023. Sin embargo, la directora de Adopciones, Sandra Papania, advirtió sobre una "merma importante" en el número de familias que se inscriben para adoptar, situación que atribuye principalmente a la complicada situación económica que atraviesa el país.

"La gente hoy se plantea mucho la posibilidad de: si me quedo sin trabajo, ¿qué pasa? Me quiero inscribir, pero si después me quedo sin trabajo a mitad de camino", señaló Papania, reflejando el temor que sienten los potenciales adoptantes.

Esta tendencia a la baja en el interés por adoptar se da en un contexto en el que casi 10.000 adolescentes en Argentina esperan ser acogidos por una familia. Papania destacó la importancia de derribar los prejuicios que existen en torno a este grupo etario y abrir el corazón a quienes anhelan tener un hogar.

"Adoptar a un adolescente no es más riesgoso que adoptar a un niño pequeño; cada familia enfrenta sus propios desafíos", enfatizó la funcionaria, quien subrayó la necesidad de brindar mayor apoyo emocional a los jóvenes que se encuentran a la espera de ser adoptados.

"Es importante que comprendan que su historia no define su futuro", señaló Papania, advirtiendo que la falta de respuestas puede generar sentimientos de rechazo y ansiedad entre los adolescentes.

Ante este panorama, la directora de Adopciones de Chubut hizo un llamado a fomentar una mayor comprensión y empatía hacia todos los niños y jóvenes que aguardan por una familia. "La adopción no empieza con un paso, empieza con un abrazo", concluyó.

CÓMO ADOPTAR

En tanto para adoptar, la Directora de Adopciones de Chubut señaló que aquellas personas que deseen anotarse en Comodoro, deben acercarse a la Delegación ubicada sobre la calle Fontana 1563. El teléfono de contacto es 297 4923632. De esta forma, “se puede solicitar una entrevista y allí les vamos a explicar sobre el proceso, resolver dudas e inquietudes”, señaló.

Mientras que en distintos puntos de la provincia, se encuentra la Delegación Trelew, sobre la calle H. Yrigoyen 937 y el teléfono es (0280) 4425256; Delegación Puerto Madryn, ubicada en Galina S/N Registro Civil y teléfono (0280) 445856. Además, también se encuentra la Delegación Esquel, sobre calle Ameghino 912 y teléfono (02945) 450113.

Papania aclaró que no se pide un salario mínimo o máximo. Remarcó que “a partir del nuevo Código Civil y Procesal esto avanzó mucho, por ejemplo la apertura de tener monoparentales, del sexo que fuese pueda adoptar”.

“El trámite de adopción no es largo ni tedioso, sí tiene mucho que ver la franja etaria. Al momento de inscribir a los aspirantes uno tiene mucho en cuenta desde dónde nace ese deseo, cuál es la motivación que tienen. Hay una familia para un niño y no un niño para una familia. Siempre anteponemos la necesidad del niño”, señaló.

Por otro lado, sostuvo que la mayor franja etaria de los aspirantes inscriptos es de 0 a 4 años, sin embargo, “es la más difícil de adoptar”.