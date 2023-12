Vendió empanadas en una empanadería porteña, trabajó en un bróker de una conocida prepaga, también en un call center y una empresa de higiene, además de una agencia de viajes y una droguería. Agustín López Badra sabe lo que es el esfuerzo y principalmente lo que es tener hambre de gloria. Hace seis años se fue a Buenos Aires a estudiar una carrera universitaria, hizo Dirección de Negocios, Relaciones Públicas y cursó tres años y medio de Economía en la UBA. Sin embargo, en la música encontró ese lugar que tanto buscó y que hoy lo lleva a cumplir “el sueño del pibe”, tal como dice a ADNSUR.

Agustín es “el Vecino”, el músico que el último 23 de diciembre hizo su lanzamiento oficial junto a Luck Ra y La Konga. “Si pudiera”, canción de su propia autoría, ya supera el millón visualizaciones y es top 10 de tendencia musical en Youtube, la plataforma que en los últimos años se convirtió en el Mtv de la nueva generación.

Agustín está feliz, desborda de alegría y de entusiasmo, el hambre de gloria que hace años lo lleva a perseguir su sueño dio sus frutos. “Es un cierre de año hermoso. Que haya sucedido y que sea un hecho es una locura”, dice a ADNSUR.

Son poco más de las cinco de la tarde, “el Vecino” recién salió del estudio de grabación y ya se prepara para viajar a La Rioja junto a Luck Ra, el trapero y streamer cordobés que la rompió con su incursión en el cuarteto. En una tarde agitada le pone una pausa a la tarde y desde Buenos Aires cuenta parte de su historia, aquella que se forjó en esta ciudad de cerros marrones y viento patagónico.

“Me llamo Agustín López Badra, tengo 26 años y nací en el Divina Providencia, en el 3, frente al Cerro. También viví en Palazzo… por todos lados, y hace 6 años me vine a Buenos Aires en búsqueda del sueño del pibe; entre que estudiaba y laburaba iba haciendo música con la guita que juntaba”, comienza diciendo.

EL SUEÑO DEL PIBE CON LA MÚSICA

Agustín cuenta que siempre le gustó la música, desde chiquito. Recuerda su infancia en la escuela 23 de Próspero Palazzo, la secundaria en Instituto Mariano Moreno y aquellas competencias de rap que se hacían frente al Colegio Deán Funes.

“Iba a la Petro. A la primera que fui, fui con uno de mis mejores amigos, el gordo Aguaisol, y la ganamos. Soy del freestyle de toda la vida, vengo de la escuela del rap, y siempre me gustó la música, así que esto es un sueño”.

Hace años, cuando terminó la secundaria, Agustín decidió irse a Buenos Aires a estudiar. Su objetivo era hacer una carrera universitaria y probar suerte en la música. Hizo de todo, siempre trabajando y estudiando, hasta que en 2021, luego de la pandemia, decidió largar los libros y meterle de lleno a la música.

“Ese verano me fui al sur y dije ‘voy a probar suerte con esto y, si realmente es lo mío, es por acá’. Voy a probar suerte en la música y vivir de otra cosa hasta que se me dé. Hice un evento, se llenó, hubo como 300 personas. Después otro en Sigmun, otro en Corona, La Patagónica, Barket, metimos 10 fechas, de la nada empecé a cobrar por las presentaciones y a la gente le re gustó”.

Agustín volvió entusiasmado a Buenos Aires. Le había ido bien como LPZ y buscaba replicar su suerte en capital. Intentó, golpeó puertas, habló con managers, pero todo quedó en la nada entre promesas e incertidumbre, hasta que una noche una salida a un balcón cambió su suerte.

“Fue muy loco cómo pasó todo, es increíble cómo me cambió la vida por salir a un balcón. Una noche de septiembre salí afuera de mi casa y al lado vivía el productor de Luck Ra con Luck Ra. Yo no sabía. Estaba fumando un pucho y yo siempre fui una persona que me llevé bien con los vecinos y empecé a conversar. Le dije ‘alto tema están cantando’. ‘Sí, yo hago música’ me dijo, ‘yo también’ le respondí. Coincidencia, pegamos la mejor con él, le gustó lo que hacía y me dijo ‘venite al estudio, vamos a hacer algo’ y ahí empezamos a laburar juntos”.

A Agustín esa noche le cambió la vida. Acompañado por Ramky comenzó a componer para diferentes músicos y a trabajar de lo que tanto quería. “Ese verano decidí quedarme en Buenos Aires metiéndole y escribiendo. Iba a laburar, volvía y era sentarme a escribir y quedarme hasta la madrugada. Yo creo que más que nada me tomó cariño por eso, porque veía que tenía un hambre de la concha de su hermana y nada, el 14 de febrero de este año, escribí ‘Si pudiera’. Lo hice balada, le mostré el tema y me dijo ‘amigo, es una obra de arte’”.

Agustín asegura que este tema le abrió las puertas para componerle a Luck ra, La Konga, Agapornis, Ráfaga, entre otros artistas, y así componer se convirtió en su laburo principal. “Si pudiera”, en tanto, quedó guardado, encajonado, quería ser él mismo quien le dé voz a esa canción que tanto significaba para él.

“Lo dejamos guardado, Luck Ra lo quería, pero le dije ‘amigo, lo quiero para mí, es un tema muy personal’. Justo él se fue de viaje con la novia y vino La Konga a buscar temas, habíamos hecho una carpeta de 10 temas y Ramky le dijo ‘tenemos estos temas, este es el último, pero si lo quieren viene con él’. Diego lo escuchó y me dijo ‘¿Vecino, vos querés que lo hagamos?, bueno vamos a hacerlo, si sale bien es un palo sino te llevás un recuerdazo de la concha de su hermana”. Así que dije ‘vamos a hacerlo’, y luego se sumó Luck Ra.

El último 23 de diciembre, “Si pudiera” se estrenó en las diferentes plataformas y la rompió. La canción que lo tiene a Agustín como cantante se perfila como uno de los hits del verano, en lo que es su primer lanzamiento oficial como “el Vecino”.

“Todo fue medio místico, porque fueron casualidades de la vida. Es increíble cómo me cambió la vida por salir a un balcón. La verdad es que cuando tiene que ser es, porque muchas veces uno se la pega de frente con otros proyectos, pero cuando ponés el foco donde tenés que ponerlo y se alinean los planetas, se da. También es verdad que tuve mucha suerte, pero si no lo hubiese acompañado con sentar el culo y ponerle 8 horas por día en el rato que me quedaba después del laburo, esto no me habría pasado”.

La última semana, el Vecino estuvo en Mendoza y Montevideo. Hoy estará en La Rioja y antes también pasó por Rosario, Misiones, entre otras ciudades. El presente para Agustín es lo mejor pero el futuro también es auspicioso. En febrero sacará su primer EP de cuatro temas y en marzo, acompañará a Luck Ra en el Luna Park.

“Esto es un sueño, estar arriba de un escenario y tocar para miles de personas. Es muy lindo poder vivir de la música, porque después de pasar tanta mierda, hacer tantas cosas y llegar a este momento se puede decir que estoy viviendo de lo que amo. Es como un jueguito, ya no lo siento como un trabajo. Puedo estar todo el día porque es lo que siempre soñé, toda mi vida”.

“Estoy muy agradecido a Ramky y a Luck Ra, porque no solo somos compañeros de trabajo, somos amigos. Estoy con muchas ganas de girar, seguir componiendo y seguir haciendo música, es lo que siempre soñé”, cierra “el Vecino”, el comodorense que se animó a ir por su ‘sueño del pibe’ y hoy, poco a poco lo está cumpliendo.