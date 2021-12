Una historia vinculada a la salud en tiempos de coronavirus causó división en las últimas horas en redes sociales, luego de que una mujer relatara cómo un hospital porteño rechazó atender a su hija con la córnea fisurada por ser positiva de Covid-19.

El hecho se volvió viral en Twitter, luego de que la madre de la joven compartiera la historia con sus seguidores. “¿En qué nos hemos convertido?", se preguntó.

En base a su relato, la joven tiene coronavirus, y se encuentra aislada hace 9 días. Sin embargo, a raíz del accidente que tuvo en su ojo, la mujer decidió llevarla a la guardia de una clínica de ojos para que la atendieran, dada la gravedad del asunto.

"Ella se queda en la vereda esperando. Entro (yo tengo 2 pcr negativos) y les digo que mi hija es covid positivo y que tuvo un accidente”, explicó.

Las personas que hayan sido vacunadas con AstraZeneca podrán viajar libremente por el mundo

En ese sentido, explicó que varias personas comenzaron a pedirle que se retirara del lugar por ser contacto estrecho, pese a haber presentado dos PCR negativos.

“Shock. La piba de recepción se para nerviosa y se va. Vuelve y me dice: ‘no la podemos atender y Ud tiene que retirarse porque es contacto estrecho’. La gente que estaba esperando ser atendidos comenzaron a decirme: ‘¡váyase!’ En particular una Sra. con el barbijo sin tapar la nariz”, puntualizó.

Y sumó: “Me dice que piense en ellos y que nos vayamos. Por supuesto le dije que primero se ponga bien el barbijo y le pregunte si ella era positivo de covid. La sra. sorprendida me dice: no!. Y, ¿Ud. cómo sabe, señora, que no es positivo? Mi hija lo es por eso no entró. Tuvo un accidente”,

Qué es el "síndrome anal inquieto" y por qué se lo relaciona con el covid-19

La recepcionista, explicó la mujer, "me dice que tenemos que irnos y que ‘llame al SAME’". "No di crédito a lo que me estaba diciendo y le pedí amablemente que me repitiera, a ver si no había entendido bien. Repitió lo mismo: vaya a su casa y llame a una ambulancia!”, detalló.

Más adelante en su relato, que causó indignación entre los usuarios de la red social, contó que tras llamar varias veces al lugar para que atendieran a su hija, decidió, por su reiterada negativa, amenazarlos con llamar a un escribano para que le labrara un acta si continuaban negándose a atender a su hija.

Un destacado médico intensivista vaticinó cuándo terminará la pandemia

“Mi hija lloraba en la vereda y me gritaba de afuera: vamos ma! angustiada, avergonzada. La leprosa. Una sensación muy fea. Dolorosa. (ademas de la vergüenza por la madre loca gritando en la recepción: yo!) (...) Tuve que salir a la vereda porque mi hija estaba que no daba más. En eso sale otra recepcionista y me dice: se esta preparando un doctor que la va a atender. El medico fue muy amoroso y amable con ella. Mi hija tenia a cornea fisurada (además del covid positivo)”, sumó.

Y cerró: “Mi hija lloraba desconsolada. Hoy es su cumpleaños. Cumple 21 años. Tiene covid y yo no pude darle un abrazo”.