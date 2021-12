El Ministerio de Salud del Chubut informó que hasta el sábado los casos positivos de Coronavirus eran 120 en la provincia. “Hay un paciente en terapia intensiva con respirador en Esquel y otro paciente en terapia intensiva sin respirador en Comodoro Rivadavia. Hay otros 5 pacientes en Sala general”, precisó el ministro Fabián Puratich.

“Hay que preocuparse pero no asustarse para tratar de mejorar la situación”, indicó sobre el aumento de casos y los análisis que se realizan por estos días para determinar la presencia de Ómicron en Chubut. “Esta situación llegó pero nos encuentra en una campaña de vacunación que avanzó muy fuerte. Tenemos vacunada a una gran parte de la población. No se marcó un gran aumento de la cantidad de casos graves. Esto era previsible", señaló.

PASE SANITARIO

Por otro lado, Puratich brindó precisiones sobre la implementación - a partir del 1° de enero - del pase sanitario que se solicitará para ingreso a eventos masivos y boliches. La ciudad de Comodoro Rivadavia adhirió a la iniciativa.

Y descartó que se implemente el “pase sanitario” para el ingreso a la provincia por el momento. “El esquema completo de vacunación no será requisito para ingresar a Chubut”, pese a que Santa Cruz lo implementó, aclaró. Mientras destacó que “el ‘pase sanitario’ tiene que ser un estímulo a eso porque nos queda un grupo importante de personas para completar los esquemas”, aseguró.

Asimismo, confirmó este lunes habrá una reunión del Comité de Crisis en Comodoro Rivadavia para establecer el mecanismo del pase sanitario. "Voy a tratar de participar aunque sea por teléfono. Estamos planteando la implementación del ‘pase sanitario’ porque creemos que –por ahora- es lo que se necesita y nos va a proteger”, dijo y anticipó que esta medida se consensuará con los intendentes de las distintas localidades.

Finalmente, manifestó que "un alto porcentaje de fallecidos tampoco iniciaron el esquema de vacunación, por voluntad propia no se vacunaron y no por falta de acceso”, alertó.