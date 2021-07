El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, mencionó que la próxima semana solicitará la licencia a su cargo para dedicarse a la campaña de cara a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) de septiembre, y que lo llevan como precandidato a senador nacional por la Alianza Juntos por el Cambio.

En ese sentido, aclaró que "el Consejo Deliberante, que está de receso, es quien tiene que autorizarme la licencia", por lo que espera que sesionen en los próximos días. En diálogo con ADNSUR detalló que tiene "vacaciones acumuladas de 2 años, que es lo máximo que se puede acumular de vacaciones, (por lo que voy a) aprovechar eso y el resto será licencia sin goce de haberes", y recordó que "las vacaciones si uno no se las toma las pierde directamente, no es que te las remuneran, no es que te la pagan igual, lo que vale en esto es que al estar de campaña uno no tiene la cabeza puesta en la gestión como tendría que tenerlo y obliga a tomarse licencia para poder abocarse de lleno a la campaña"

"Creo que hay que tomarse la licencia de lo contrario es muy difícil llevar una propuesta o dedicarle el tiempo que requiere una propuesta, un cargo de tanta responsabilidad como es el de legisladores nacionales", enfatizó Ongarato, y remarcó: "para mi hay que tomarse licencia, desde la experiencia que tengo en política de que he visto de otras personas lo más conveniente es que se tome una licencia"

En cuanto al desarrollo de la campaña, adelantó que "yo me enfoco en llevar mi propuesta a la gente y no estar atento a ver qué hace el contrincante... Lo importante es lo que uno tiene para ofrecerle a la gente y llevar ese mensaje lo más claro posible. Por aquí pasa el desafío y mostrar qué es lo que nos diferencia de los demás contrincante en un marco de respeto que hay que tener entre quienes nos estamos postulando para un cargo de tamaña responsabilidad como el de senador nacional". "El eje nuestro va pasar por eso, de aquí a lo que hagan otras listas será tema de ellos y le corresponderá a ellos, si por ahí marcar la diferencia que tenemos nosotros con los demás contrincante tanto en la PASO como después en las generales", apuntó.

COPARTICIPACIÓN

En relación a la discusión planteada desde algunos sectores sobre rediscutir el reparto de las regalías petroleras a los municipios -Comodoro actualmente recibe el 40%, y se ha planteado bajárselo un 10%- Ongarato consideró que "hay que discutir otras cosas y no esto de sacarle a Comodoro para poder repartirlo entre el resto"

"Desde el punto de vista egoísta uno puede decir; en mi localidad va haber más ingreso por lo tanto estoy de acuerdo, pero desde un punto de vista estratégico como región y como país es el camino equivocado", evaluó. "Esta discusión es parte de la génesis de muchos problemas que hay en nuestro país y que hay en nuestra provincia", dijo a ADNSUR, y remarcó que "acá no se tiene que tratar de sacarle al otro lo que tiene para quedármelo yo, acá se tiene que tratar de buscar que todos podamos generar más y si todos generamos más, va haber más para repartir"

"Creo que si seguimos encarando los problemas por ese lado en un país que se va achicando, si miramos lo que fue el país a mitad del siglo pasado a lo que es hoy con los niveles de desocupación de caída de la actividad con el desempleo que tenemos, tiene que ver con esta mirada de; me fijo lo que está haciendo el de al lado para ver si le puedo sacar un pedacito para mí, no pasa por ahí el tema, pasa porque podamos producir más", sintetizó.

Ongarato calificó de "visión egoísta" evaluar el reparto de regalías y decir: "mira Comodoro lo que tiene y nosotros no tenemos nada", y mencionó que "promover un proyecto de este tipo (rediscusión del reparto interno de regalías) eso es empobrecernos todos, empobrezco a Comodoro para yo tener un poquito más y después si se administra mal esa diferencia que se le saca a Comodoro seguimos estando en el mismo problema y así esta nuestra provincia".

"Así hemos llegado a tener la provincia que hoy tenemos, después de 20 años de gobiernos que nos han dejado mal y de decisiones que tiene que ver con este tipo de cosas, saquémosle los beneficio de la pesca a uno para dárselos al otro, le sacamos los beneficios del petróleo a uno para dárselos a otro, los beneficios forestales que ahora ya no tenemos para dárselos a otro. No estoy de acuerdo en plantear las discusiones en este término, no nos llevan a buen término", agregó

MINERÍA Y TALA DE BOSQUES

Ante la posibilidad de ampliar la matriz productiva de Chubut para que los ingresos que recibe la provincia -y que en definitiva se vuelcan a los municipios- sean mayores, Ongarato prefirió dejar fuera de discusión la posible incorporación de la explotación minera, pero propone discutir nuevamente la instalación de aserraderos y la tala de bosques.

"La provincia nuestra tiene muchas riquezas de todo tipo y tiene que ver con que hay veces que alguna se desaprovecha... Los recursos forestales a mi criterio están desaprovechados, hay una política en extremo conservacionista que ha hecho que desaparezcan aserraderos en todo lo que es la cordillera y esos aserraderos funcionaban antes, fue el acto reflejo por depredaciones que hubo sobre la masa boscosa que afectaron fuertemente, entonces a un recurso con una tala excesiva se vino después la restricción absoluta y lo que creo que hay que lograr que sea un intermedio entre las dos cosas, o sea, aprovechar los recursos sin estropearlos pensando a futuro en tener el recurso renovándose como corresponde de acuerdo a las leyes naturales"

Y agrego: "Hay que trabajar más y mejor en turismo, como intendente de una ciudad turística como es Esquel vemos que estamos retrocediendo, vemos que estamos yendo para atrás nos dejan sin conectividad aérea, LADE hoy pasa por arriba de Esquel sin bajar cuando antes bajaba, Aerolíneas empieza a sacar vuelos a nuestra ciudad y no se permite que haya nuevas líneas aéreas que puedan llegar a nuestra ciudad y esto hace que el sector turístico no pueda trabajar, cuando hablo de trabajar más quiere decir generar las posibilidades para que exista ese trabajo y hoy nosotros vemos que con las políticas que estamos desarrollando en nuestro país el gobierno nacional y el gobierno provincial estamos yendo para atrás en vez de avanzar"