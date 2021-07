La aplicación de 31 dosis vencidas de vacunas contra el Covid-19 despertó la preocupación de las personas inoculadas. Una de ellas, además indicó que realizará una denuncia penal. Se trata de un paciente de 21 años que presentó "fiebre, dolor de cuerpo y decaimiento", según contó su madre. En tanto, desde la Dirección del Hospital de Lago Puelo aseguraron que no puede causar daños a la salud, pero si es probable que no sea eficaz para prevenir el coronavirus.

Karina Contreras es la mamá de una de las 31 personas que recibieron dosis vencidas de la vacuna anticovid en Lago Puelo. Relató que su hijo presentó síntomas tras la vacuna, pese a estar vencida.

“Todo esto se lo conté al médico y me dijo que era normal. Pero yo quiero saber si generó anticuerpos, por eso pedí que le hicieran el test, pero me contestó que no era necesario porque si tuvo esos síntomas quería decir que los había generado. Pero ¿cómo puedo confiar después de lo que pasó? No me puedo quedar tranquila porque se trata de la salud de mi hijo”, dijo al portal Periodismo Ciudadano.

Desde la Dirección del Hospital de Lago Puelo, Tristán García, aseguró que “las vacunas no producen daños porque lo único que puede pasar es que las vacunas sean inefectivas" y por eso, quienes recibieron las dosis deberán volver a vacunarse.

El médico infectólogo del Hospital Muñoz, Gerardo Laube (M.N. 51.819), confirmó a TN que “una vacuna vencida no genera el efecto de respuesta de anticuerpos, pero tampoco provoca efectos adversos".

"Es raro que pueda producir un síntoma extraño indeseable en la persona inoculada como estados gripales, dolores musculares, fiebre, entre otros. Una vacuna o medicamento vencido lo que puede generar es que no haya respuesta alguna del organismo", agregó.

Y así también lo consideró José Marcó del Pont (M.N. 50.056), jefe de Infectología del Hospital Italiano, quien explicó que “no debería pasar nada con una vacuna que se aplicó estando vencida. A lo sumo, el receptor no tendrá respuesta inmunogénica".

No obstante, señaló que se deberá plantear la necesidad de repetir la dosis y lo que "se deberá es informar a Eventos Adversos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) sobre esta situación que no debería haber sucedido nunca. Para saber si una vacuna está vencida, hay que fijarse el número de lote, fecha de elaboración y fecha de vencimiento. Esto es una prueba más de que las vacunas se vencen”.