El Ministerio de Salud del Chubut convocó en las últimas horas a los gremios del sector sanitario a una reunión por paritarias convencionales para este viernes 23 de Julio, a las 9 de la mañana, en Rawson. Pero aclararon que no se tratará ningún tema referido a aumento salarial.

En diálogo con ADNSUR, Fabián Puratich, titular de la cartera de Salud, aclaró que la convocatoria a paritarias convencionales "no están referidas a los temas salariales sino a las modificaciones que requiere el convenio colectivo de trabajo”. Y señaló que “se trabajará con el compromiso de abrir la Comisión para analizar todos los reclamos con respecto a las situaciones laborales de los empleados".

Puratich reiteró que “los aumentos salariales se manejan en la órbita de los ministerios de Economía y Gobierno. Desde el ministerio de Salud, sólo podemos hablar de nuestro convenio colectivo de trabajo (condiciones laborales, categorizaciones y las condiciones sanitarias) junto con las reformas que haya que hacer”, detalló.

“Las últimas reuniones de la Comisión fueron en el 2019 donde se trabajó sobre las licencias y otras cuestiones relacionadas. A partir del 2014 (cuando asumió Adrián Pizzi) se empezó a trabajar la Paritaria del convenio para modificar algunos articulados que no son muy claros o que –directamente- hay que reformarlos”, recordó.

Finalmente, el funcionario provincial recordó que “el SISAP presentó una contrapropuesta el lunes a última hora y está en análisis en el Ministerio de Economía para ver la factibilidad o no. Los aumentos salariales son facultades del ministerio de Economía. No es facultad del ministerio de Salud en hacer esas convocatorias y no están previstas”, aclaró.