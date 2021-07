El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Jorge Ávila, nuevamente entró en una fuerte polémica. Días atrás, había mantenido un fuerte cruce luego de que saliera a avalar su apoyo al ex intendente Carlos Linares asegurando que “Nacho Torres le hacía los mandados a Macri y Leunda se los hace a Fernández”.

Ahora, fue dentro del mismo PJ que el dirigente realizó una fuerte declaración sobre las listas de las candidaturas de cara a las Legislativas 2021, donde descartó descartando la participación de mujeres. Las declaraciones de Ávila seguramente generará repercusiones en las próximas horas en Chubut, al asegurar que una mujer no puede encabezar una lista dentro del PJ por falta de "capacidad técnica".

El referente petrolero indicó, que el gremio no pudo presentar un precandidato porque "es una elección muy cerrada, nos obligan a buscar candidatos a nivel local para acompañarlos y en esa figura apareció la figura del ex intendente Carlos Linares. Al cual estamos acompañando y creemos que vamos a acompañar porque creemos que es el único que nos puede llegar a abrir alguna puerta si se abre un conflicto nacional a nivel petróleo o a nivel general en la República Argentina".

Asimismo, manifestó - a FM Generis 101.5 -que "es lógico que el candidato que nos represente sea de Comodoro Rivadavia y no que encabece la lista una mujer", y al respecto, explicó que no puede ser una mujer porque no cuentan con la "capacidad técnica para ir a elaborar el proyecto y llevar algo a Nación que nos pueda representar. Hoy no hay mujeres con esa condición".

"Nosotros creamos la Secretaría de la mujer, tenemos mujeres preparadas para encarar pero no están hoy en condiciones para ir a hacer un análisis de ese tipo", agregó.

Sobre el cierre de las listas aseguró, "esperemos que se llegue a una lista de unidad , donde podamos estar todos juntos e ir en una sola bandera. Creemos que tenemos que recuperar el partido del justicialismo y para eso necesitamos que todos estemos unidos, no separados porque no le sirve a nadie. Necesitamos tanto de los hombres y las mujeres para ir a poner el hombro para ayudarnos"

"No es que estemos en contra de la mujer ni que estemos diciendo que estamos favoreciendo a un sector. Sino simplemente hoy en condiciones políticas dentro de la provincia, la capacidad de los hombres esta un puntito más arriba que el de las mujeres", señaló.