Juan, un vecino del barrio San Martin de Trelew, fue sorprendido este domingo a la tarde cuando una yarará ñata entró a su casa. El animal estaba en el ingreso a su vivienda y él cree que el fuerte viento la llevó a su casa.

“En casa tenemos mascotas y también hay niños y esto es peligroso", señaló en diálogo con Jornada.

Además relató que tras atrapar a la yarará, y sabiendo que se trataba de un animal peligroso, optó por liberarla en medio del campo.

“Me canse de llamar a la Guardia Urbana para que me diera una solución, pero no me atendía nadie”, dijo.

Finalmente señaló: “Los vecinos queremos que la Municipalidad limpie los baldíos de esta zona porque siempre aparecen culebras o escorpiones y no queremos que ocurra una fatalidad. Hoy se trató de una yarará y tuvimos suerte de que no mordiera a un niño o una mascota".