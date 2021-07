La Asociación Médica del Chubut anunció un paro de 24 horas en todos los hospitales de la provincia a partir de las 10 de la mañana de este viernes. La medida dará inicio una hora después del encuentro convocado por el Ministerio de Salud con trabajadores del sector.

La cartera conducida por Fabián Puratich llamó a los gremios a una reunión por paritarias convencionales para este viernes a las 9 de la mañana, aunque aclararon que no se tratará ningún tema referido a aumento salarial. “La cantidad de médicos está disminuyendo drásticamente, así el sistema no aguantará más de tres a cuatro meses”, advirtió la secretaria general de la Asociación Gremial Médica del Chubut, María Fuenzalida, a Radio 3 Cadena Patagonia.

La profesional señaló que los motivos de la medida de fuerza "son los mismos que venimos reclamando hace dos años. Nosotros hemos rechazado el pago del sueldo de mayo para octubre, esa imposición salarial que hizo el Gobierno y seguimos esperando que nos convoquen para que nos hagan una nueva propuesta, pero se dio por entendido que será como lo anunciaron”.

“Presentamos un proyecto en el que pedíamos que se adelantará el pago del sueldo del mayo y hasta ahora no hemos tenido respuesta, como tampoco sabemos cómo nos van a pagar la deuda de los retroactivos desde 2019 y mucho menos nos han dado una fecha para el inicio de las paritarias salariales, es decir que el reclamo sigue siendo el mismo de hace dos años”, remarcó.

Fuenzalida manifestó que “la parte médica es la más castigada porque son los que están trabajando en pandemia, los que deben hacer muchas más guardias para cubrir los servicios, ellos serían los que estarían cobrando en octubre el sueldo de mayo, por eso pedimos que adelantaran el pago para agosto, pero sin respuestas”.

“Venimos dialogando todo este tiempo, pero vienen dilatando todo, hablando siempre de lo mismo en dos años”, fundamentó la representante gremial. Y recordó que “nosotros estábamos en Conciliación Obligatoria cuando el Gobierno a las 11 de la noche decidió llamarnos para imponernos que iba a pagar el sueldo de mayo en octubre y que teníamos que firmar el acuerdo al otro día a las 11 de la mañana”.

Fuenzalida dijo que “el diálogo está para dilatar los tiempos porque después se quiere imponer cuándo y cómo se va a pagar. No tenemos aumentos desde el 2019 porque los que nos dieron no fueron pagados, esos incrementos ya son obsoletos”, aseveró. Y reveló que este viernes “nos vamos a concentrar frente al Hospital por la calle Roberto Gómez para visibilizar el reclamo. No funcionarán los consultorios externos y sólo se atenderán urgencias y emergencias”.

“No creo que se pueda sostener la situación médica dentro de la Provincia, el personal médico está claudicando, algunos se están yendo porque no pueden pagar los alquileres, haya paro o no haya paro la cantidad de médicos está disminuyendo drásticamente, los que han venido años atrás están regresando a sus lugares de orígenes”, analizó Fuenzalida.