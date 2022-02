Llegaron los autotest Covid a Comodoro: cuándo comenzará la venta en las farmacias

Las farmacias de Comodoro Rivadavia recibieron los primeros autotest de Covid19 que permitirán medir la carga viral del virus en el organismo, evitando que las personas deban concurrir a centros Detectar y puedan hacerlos en sus casas.

Alejandra Apesteguia, directora técnica de droguería Medivel, explicó a ADNSUR que si bien fueron cinco los laboratorios que están autorizados a vender las pruebas. “Hoy se está vendiendo solamente uno que es “Immunobio” y actualmente es el que se está distribuyendo en todo el país”, señaló. Su valor es de $1.800 pesos.

"Desde las 14 van a estar a disposición en las farmacias de zona norte y de las 16 en zona sur", precisó sobre las pruebas de IMMUNOBIO que llegaron desde Bahía Blanca a Comodoro. Desde las 15 horas también serán distribuidos a las farmacias del interior de la provincia.

¿CÓMO SE REALIZA LA PRUEBA?

La directora de la droguería Medivel manifestó que es una prueba muy sencilla. El hisopo que trae el autotest debe pasarse en la nariz con movimientos circulares en una fosa nasal y después en la otra.

"Se pone el hisopo en el tubo de ensayo que tiene un reactivo, lo deja ahí unos segundos y se ponen tres gotas en un “casette como el del evatest”. Se espera unos minutos. Una sola línea rojo es negativo y si hay dos líneas es positivo”, agregó sobre cómo saber cuál es el resultado.

Pero además la prueba viene con código QR que tiene un video donde se explica el paso a paso.

El falso positivo no existe porque es como el test de embarazo. Pero el falso negativo puede ocurrir porque no se respeten los tiempos y los procedimientos durante la realización del autotest, aclaró en diálogo con ADNSUR.

Esta prueba también se puede hacer con secreciones nasales o por saliva también. Pero aclaró finalmente que “es importante que las personas respeten el tiempo” , dijo tras aclarar que el virus en la concentración de saliva es menor . “La parte de saliva es más para los chicos, escupir es más fácil”, explicó.

CÓMO ES EL SEGUIMIENTO

La farmacia para vender los autotest se tuvieron que registrar en una página para que haya una “trazabilidad”, es decir, un seguimiento de cada resultado. “El paciente va a ir a la farmacia, va adquirir el test, lo va a pagar y se le van a pedir datos personales, un teléfono y un email que se cargará a la página de nación”, explicó.

Una vez que tengan el resultado, positivo o negativo , con el código QR que le dan con el ticket de venta, debe ingresar y completar los datos en la web. Si no puede hacerlo, se comunica con la farmacia, brinda sus datos, el resultado y el número de serie del autotest.

“Si la persona lo compra y no lo hace, y lo tiene por las dudas, tiene que avisar que tiene que informarlo. Por que sino la farmacia debe ingresar a la página en 7 días para decir que no informó y eso puede llevar a que “después no va a poder seguir vendiendo los autotest”.