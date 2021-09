La primera médica graduada de la Universidad de Comodoro ya recibió su diploma

Este jueves, Belén Paillalef, la primera médica egresada de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, recibió su diploma de manos de la decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Mgr. Lidia Blanco, acompañada por la Secretaria Académica, Dra. Bárbara Rueter y el médico y jefe de Depto. de la carrera de Medicina, Gabriel Sebastian.

"Fue todo muy positivo, volvería a elegir la carrera y la universidad. Me fue bien, conocí gente muy buena, aprendí mucho en el Hospital, estoy muy contenta”, dijo hace unos meses a ADNSUR cuando concluyó su práctica.

El pasado jueves 6 de mayo, Belén culminó la Práctica Final Obligatoria de la carrera, luego de que en diciembre de 2019 fue la primera estudiante en terminar de rendir todos los finales y cumplir los compromisos de estudios. Tras pasar por los servicios de Clínica Médica, Ginecología, Pediatría y Neonatología, solo le quedaba cumplir la cantidad de horas de cirugía y lo logró, pero cuando salió de su turno "no cayó", le confesó a ADNSUR. “Salí entre contenta y cansada, y quizás no tome dimensión pero cuando me calmé me di cuenta que había terminado una etapa”, dijo.