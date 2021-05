Directivos de YPF confirmaron el jueves un nuevo aumento en el precio de sus combustibles en el marco de la actualización del 15 por ciento que se inició en marzo. Como siempre, se espera que este nuevo incremento desencadene aumentos en las otras marcas de combustibles.

El nuevo aumento rondará un 6 por ciento por en la nafta desde el sábado. La empresa subió el valor de sus combustibles en un 60% desde agosto del año pasado y hasta la fecha.

Uno de los cuestionamientos que llamó la atención en las últimas horas tras conocerse la suba, fue el del periodista Diego Brancatelli, quien a través de Twitter, cruzó directamente al presidente de la Nación, Alberto Fernández, por un nuevo aumento de los combustibles.

"Sr Presidente @alferdez . El bolsillo de los Argentinos NO SOPORTA otro aumento de NAFTA. BASTA. Es una vergüenza. Sería un buen gesto detener esta nueva suba. Ud pidió que le marquemos cuando algo no está bien. Bueno. Esto así no va", escribió arrobando al mandatario nacional.

Sin embargo, no se pudo conocer los comentarios que recibió de sus lectores a sus críticas directas al mandatario ya que tiene los comentarios bloqueados. ¿Habrá respuesta del Presidente de la Nación?.

Con Covid-19

Los primeros días de mayo, Brancatelli fue internado en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo por una complicación tras ser diagnosticado con un cuadro de coronavirus. Sin embargo, tras mejorar fue dado de alta.

"Tengo 15 días de inyecciones por delante y me tengo que cuidar en mi casa. La falta de aire es tremendo, te cuesta hablar. Lo importante es estar bien de la cabeza, es el miedo que te agarra", contó sobre su experiencia ya desde su casa.