Una importante cantidad de gente llegó este martes a las puertas del Centro Cultural de Comodoro Rivadavia para hacer fila a la espera del inicio del casting de La Voz Argentina.

La audición se desarrollará este martes 15 de febrero, pero desde las primeras horas del lunes 14 vecinos de toda la Patagonia llegaron a la zona para acampar y así asegurarse un lugar en las audiciones con el equipo de Telefé, de cara a lo que será una nueva edición del reality.

Allí estuvo ADNSUR con una transmisión en vivo, donde hombres y mujeres que aguardaban en la fila contaron sus historias y hasta se animaron a cantar.

Cuenta regresiva para el casting de "La Voz Argentina" en Comodoro: horario y requisitos para participar

"Venimos de Puerto Madryn. Ya tenemos todo preparado. Llegamos a las 21 por las dudas. No sabíamos si iba a haber mucha gente. Yo el miércoles trabajo y tengo que entrar a las 8. Hacemos el casting y volvemos para Madryn", contó una de las primeras personas en arribar al Centro Cultural.

"Tomamos el colectivo a las 19 desde Sarmiento y llegamos bien temprano, ya tengo los temas preparados para mañana", relató otro de los jóvenes que buscará sellar su participación en el popular certamen de canto.

Desde Río Gallegos llegó otra de las aspirantes. "Traje a mis dos hijas para que participen juntas. Una está durmiendo y otra en el auto", contó.

Trelew también tendrá sus participantes. "No sabía que había casting. Me avisó mi mamá y me daba verguenza. Vendimos números para poder llegar hasta acá, y acá estamos, con nervios y expectativas", contó el joven oriundo de la ciudad.

El amor y las aplicaciones: El 30% de los argentinos conoció a su pareja en una app de citas

"Yo vine desde Puerto Deseado, estoy desempleada y estoy luchándola por mis hijos, cruzando los dedos para poder audicionar y quedar. Estoy pasando un proceso bastante fuerte, no me rindo y le pido a Dios que me abra las puertas para cumplir este gran sueño que tengo desde chica", relató otra de las mujeres presentes.

Todos ellos, cabe destacar, interpretaron algunas estrofas de las canciones con las que buscaran deleitar a la producción de Telefé para ganar así un lugar en el exitoso reality.

👉🏼 Requisitos para el casting de La Voz Argentina

✅ Cantar dos canciones a capella. Una tiene que ser si o si en español.

"Esperaba un ángel donante y no me di cuenta que el ángel eras vos", la despedida del novio de Marianita

✅ Se puede llevar una guitarra en caso de necesitarlo.

✅ Sólo se pueden presentar mayores de 18 años. O de 17 años que cumplan 18 antes de Abril.

✅ El casting de La Voz es solo para solistas y dúos.

❌ No se pueden presentar bandas o conjuntos.

❌ Ningún otro instrumento -que no sea guitarra- está permitido.

❌ No se puede cantar un tema propio.

Protocolo Covid: solo con esquema de vacunación completo

✅ Debe contar con esquema de vacunación completo para ingresar. El comprobante será requerido al acceso.

✅ Presentarse con barbijo o tapaboca y utilizarlo en todo momento. El personal de producción indicará cuando podrá retirárselo.

✅ Mantener un distanciamiento mayor a 2 metros con otras personas.

✅ Utilizar los elementos de sanitización disponibles.

❌ Si tienen síntomas compatibles con coronavirus NO deben presentarse al casting.