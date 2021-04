COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Una mujer de Comodoro, Liliana, se anotó para ser vacunada pero cuando fue a la escuela a recibir su dosis un policía le comunicó que estaba mal registrada y tenía que anotarse de nuevo. Cuando la mujer ingresó al sistema para volver a registrarse, decía que ya había sido vacunada.

"Me anoté en Vacunarte de la provincia del Chubut; me llega el turno, me voy contenta a vacunarme cuando me tocó; cuando llego a las puertas de la Escuela Nº178 de Rada Tilly, desde las 1311, me atendió un policía, que luego me dijo que no me podía vacunar. Me dijo que tenía que registrarme nuevamente".

"Como no me atendió ningún agente de salud no quise discutir con un policía; creo que mi vacuna está destinada a alguna otra persona. No sé si estoy mal registrada, mal informada. Ojalá que sea una persona que lo necesite realmente y que no sea uno de estos `acomodaditos` del Gobierno", disparó la mujer, enojada, tras la polémica por la vacunación VIP.

Dijo que no intentó registrarse de nuevo. "Salgo como que estoy vacunada. La página no me permite volver a registrarme porque ya estoy registrada", explicó y pidió "una explicación de la gente de Salud".

"Debe haber un montón de personas como yo que no se han podido vacunar porque llegan a los Gimnasios y no tienen la suerte de vacunarse. Fui muy contenta a vacunarme; pienso que no me registré mal porque anoté a otras cuatro personas y ya las vacunaron", agregó en declaraciones difundidas por Vivo Comodoro.

"No voy a poder registrarme nunca más para vacunarme porque el sistema no me deja", lamentó la comodorense.