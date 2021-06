Este martes el Municipio de Trelew informó las medidas y restricciones que estarán vigentes hasta el 7 de junio. Si bien indicaron que habrá restricciones horarias para el comercio y se suspenden actividades culturales, deportivas y religiosas, la circulación de personas no está restringida hasta las 19 hs, como lo prevé el decreto provincial. Esquel y Trevelin son dos localidades que tampoco se circunscriben a este horario, en función de la apertura de locales gastronómicos. Esta postura fue fuertemente criticada por el Ministro de Salud Fabián Puratich, que consideró que no pueden elegir si acatar o no una restricción y actuar "como si nada pasara" en la provincia en materia sanitaria.

De acuerdo a la última resolución establecida por el gobierno de la provincia del Chubut, la Municipalidad de Trelew dio a conocer las restricciones que estarán vigentes en la ciudad, desde el martes 1 hasta el domingo 7 de junio inclusive, con el objetivo de reducir los riesgos de contagios de Covid-19.

En declaraciones realizadas este martes el intendente de Trelew, Adrián Maderna, apeló “al sentido común y la responsabilidad individual y social” para cumplir con las medidas dispuestas, evitando reuniones grupales y juntadas.

“La única manera de salir de esto es con racionalidad para lograr el fino equilibrio entre no complicarle la vida a quien necesita trabajar todos los días para ganar su plato de comida y mantener la salud”, expresó.

“Pedimos la colaboración de la comunidad, porque es imposible que el Municipio pueda estar las 24 horas en todos los lugares al mismo tiempo. Por eso es muy importante la conciencia individual y social, sino por unos pocos vivos o unos pocos que se juntan por acá y por allá, se termina complicando a muchos”, indicó el mandatario y aseguró que desde la comuna se realizarán controles en todos los ámbitos.

Las medidas

👉 Los comercios podrán abrir sus puertas entre las 6.00 y las 19.00. Quedan exceptuados los negocios de cercanía como mercados de barrio y almacenes, que podrán funcionar hasta las 23.00, y los esenciales: farmacias, estaciones de servicio, veterinarias y kioskos, sin restricción horaria.

👉 Los locales gastronómicos podrán funcionar entre las 6.00 y las 0.00 con reserva previa, incluyendo aquellos que funcionen en shoppings o centros comerciales.

👉 Quedan suspendidos los deportes colectivos e individuales de contacto, las actividades religiosas, culturales, educativas.

👉 Se suspende también el funcionamiento de casinos y salas de juego.

👉 El transporte urbano de pasajeros funcionará de manera normal hasta las 20 y sin restricción horaria para los trabajadores esenciales.

👉 La administración pública municipal trabajará con guardias mínimas, de conformidad con lo que establezca cada jefe de oficina, garantizando el adecuado funcionamiento de cada organismo.