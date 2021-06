El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, habló con ADNSUR sobre la polémica que se suscitó a partir de la decisión de intendentes de no adherir al decreto provincial, que prevé restricciones que buscan frenar los contagios en la provincia y evitar la tensión en el sistema sanitario.

“Los decretos son leyes, no es adherir o no adherir. Las leyes que dicen que no se puede cometer un delito, no es que si adhiero no lo cometo y si no adhiero, estoy libre para cometer cualquier delito. Las leyes son para cumplirlas”, manifestó.

Puratich aseguró que se pueden hacer "adaptaciones" para una mejor aplicación, pero "no decidir no adherir y hacer como que nada pasa". "Me parece algo terrible por un desconocimiento absoluto de la realidad epidemiológica que estamos viviendo en toda la provincia", cuestionó.

“Desde provincia hemos sido claros de lo que hay que aplicar”, dijo tras referirse a que lo que pasa en Esquel -donde la circulación se permite hasta la medianoche- que "confunde más a las personas",y será responsabilidad del mandatario local porque "parece que la economía pesa más que la salud y eso no es un buen mensaje para la sociedad".

“El horario de circulación claramente es hasta las 19 horas y las localidades lo van a tener que cumplir”.