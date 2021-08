“Esta medida afecta a mujeres que hoy tienen 60 años, que tuvieron a sus hijos a comienzos de los 80 o en los 70 y no tuvieron la posibilidad de negociar, acordar con nuestros compañeros varones quien se quedaba a cargo de los chicos o quien los cuidaba; vivían otra época y hay una idea de reparación histórica, por eso la podemos pensar en el orden de lo provisorio porque busca en algún momento no ser más necesaria”.

Renata Hiller es la titular de la Delegación de Anses en Comodoro Rivadavia, y en diálogo con ADNSUR confirmó que unas 50 mujeres sin aportes y con hijos iniciaron el trámite para jubilarse bajo el régimen “Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado”

Ese fue el número que arrojó al menos la primera semana de trabajo, luego del anuncio que realizó el Gobierno de Alberto Fernández.

“Hicimos en el orden de las 50 jubilaciones en la primera semana”, explicó Hiller. Debemos estar en el orden de las 10 jubilaciones diarias. Estamos trabajando en un operativo contra turno para poder recibir a estas mujeres y a su vez atender el resto de las consultas porque seguimos teniendo una demanda jubilatoria muy alta, tanto en el organismo como en particular en esta oficina”, indicó.

Hiller asegura que en las consultas encontraron “una variedad de trayectorias laborales que el ANSES, como organismo, no reconocía”. En ese sentido, explicó: “son mujeres que han entrado y salido al mercado laboral, muchas veces interrumpido la continuidad por los ciclos de la maternidad, entonces cada caso es una trayectoria distinta. El problema es que el sistema previsional argentino sólo consideraba como trabajo el trabajo que se realizaba fuera del hogar, con aportes, pero no es la realidad del mercado latinoamericano hace 30 años”.

Se prevé que entre unos 60 y 90 días saldrían en la ciudad las primeras jubilaciones de este tipo, ya que según explicó Hiller, hay dos modalidades bajo las que pueden aprobarse. “En la mayoría de los casos va a tomar lo mismo que toma una jubilación ordinaria que son entre 60 y 90 días. Hay que entender que algunas de estas jubilaciones se emiten directamente por sistema y son muy rápidas de trabajar y después hay algunas mujeres que llegan a sus 30 años de aporte porque tienen algunos años en relación de dependencia, tienen hijos y lo combinan con alguna moratoria. Entonces en este caso es el mismo proceso que si estuviera haciendo el trámite en relación de dependencia: puede que tenga una verificación, distintos procesos, pero por lo general toman 60 o 90 días”.

ALGUNAS EXCEPCIONES

Lo cierto es que no todas las mujeres mayores de 60 años podrán acceder a este tipo de beneficio, ya que la jubilación para ser aprobada contempla diferentes variantes, entre ellas, que la persona no cuente con una pensión por encima del salario mínimo.

Al respecto, Hiller, explicó: “Algunas mujeres tendrán que acceder al pago de una moratoria vigente, que también tiene sus condiciones. Es importante entender que no todos podemos acceder a una moratoria. Por ejemplo, una mujer que está cobrando una pensión por encima del mínimo no puede acceder a la moratoria, y si necesita de esa moratoria quizás no le alcance solo con los hijos. En ese caso, para el Estado la mujer ya está cubierta porque está cobrando una pensión. Y hay otras excepciones, y tiene que ver con la orientación de esta medida, que es garantizar un piso de previsión social para todos y todas. Por eso de la misma manera nuestra moratoria vigente no permite que una mujer con determinada cantidad de bienes personales acceda, porque se entiende que ahí hay una persona que tiene cierta cobertura socioeconómica”, indicó Hiller.

En ese sentido, la directora de la Delegación de Anses, recordó que este beneficio fue pensado para mujeres mayores de 60 años y menores de 65, ya que a partir de esa edad, el Estado argentino otorga la Pensión Universal para el Adulto Mayor, una prestación que se da tanto a hombres como a mujeres que no pudieron jubilarse por falta de aportes.

CÓMO OBTENER UN TURNO

Quien tenga duda, sobre si puede acceder o no a este tipo de derecho debe solicitar turno para ser atendido en la delegación de ANSES. El mismo se obtiene a través del sitio www.anses.gob.ar, ingresando a “Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado”.

En el sitio obtendrá una explicación de este programa y el turno, al cual la mujer deberá llevar las partidas de nacimiento de sus hijos originales, y de esta forma, evaluar si puede acceder o no a este beneficio, que como dice Hiller “no es un regalo del Día de la Madre como algunos dijeron, es un derecho”.