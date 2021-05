El vice intendente de Comodoro, Othar Macharashvili, se refirió este miércoles a la situación en la que un particular, que sería empleado municipal, había usurpado parte del predio del Jardín 416, en la que decidió intervenir, según explicó, “para brindar un respaldo a las organizaciones del barrio que se movilizaron por este problema y encontrar una solución”.

“He charlado con la directora y con los padres, yo me involucré porque conozco a la gente del barrio y lo que estaba pasando, porque unos padres me llamaron para ver si podíamos actuar –detalló, en diálogo con Periodismo de 10, por CNN Comodoro (94,3 Mhz)-. Ese jardín linda contra lotes privados y en uno de esos lotes hay unas viviendas, con unos inquilinos o propietarios, algo que ya ha tomado intervención la justicia, pero una de las personas que vivía en el lugar rompió el cerco y puso una escalera para tener salida a la vía pública”.

Si bien indicó que esa situación ya empezó a regularizarse, a partir de la intervención policial y judicial que llevaron a desmontar esa instalación clandestina y liberar el predio educativo, Macharashvili precisó que Provincia ya intervino para reparar las instalaciones del jardín, mientras que por otro lado se deberá convocar al propietario del terreno, que habría sido usurpado, para regularizar la situación y el jardín pueda funcionar sin inconvenientes.

“Lo bueno es que se activaron las redes internas del barrio, que trabajaron en forma conjunta y yo he participado para darles el respaldo, para que se pueda buscar una solución definitiva”, insistió.

“Ahora hay que dar solución a todo lo que se visibilizó sobre los terrenos lindantes, que al parecer son lotes de un privado que han sido usurpados, o si no es así y los vendió, no está registrado en el municipio”, puntualizó.

“No sé si es empleado municipal”

Al preguntársele su opinión en torno a si el particular que habría usurpado el terreno y ocupó parcialmente el predio del jardín es un empleado municipal, el presidente del Concejo Deliberante "que todavía no me llegó la documentación que pedí para corroborarlo, se verá si le caben sanciones, pero eso dependerá de sus superiores y de cómo avanza la vía judicial".

Consultado si cabe un sumario administrativo, en caso de tratarse de un empleado municipal que además está vulnerando ordenanzas municipales, indicó que “esto lo tendrá que ver Asesoría (Letrada)” del Municipio.

“Nadie puede hacer esto, incluso me estaban contando que usaban el patio del jardín para hacer cumpleaños, como si fuese un espacio público y no lo es, es un jardín que se debe resguardar”.

“Lo que saco como positivo que la red del barrio reaccionó a este hecho y visibilizó muchos problemas, donde hay espacios privados que son usurpados y que no se les está dando la solución al dueño, que en muchos casos hace la denuncia y no tiene la rapidez en la solución. Por lo que estaba viendo, lo que construyeron ahí no es de hace dos días, sino de bastante tiempo, porque es una construcción que lleva más de cinco o seis años”.

Indicó finalmente que por la información que maneja, los terrenos afectados pertenecerían a una persona de apellido Bretal, que décadas atrás fue propietario de la juguetería “Pirulín Pirulero” y que ya desde hace años se fue a vivir a Buenos Aires.

“No sé quién maneja sus propiedades acá, pero creo que estas cosas hacen que se activen ciertas acciones para darles solución a esto y otros problemas del reordenamiento urbano del km5, que nos pusimos desde hace bastante tiempo en volver a generar todo el ordenamiento de ese sector”, finalizó.