Echaron a un empleado público por no ir a trabajar y usar un auto del Estado

MENDOZA (ADNSUR) - Echaron a un empleado público de Mendoza por no ir a trabajar y usar un auto del Estado para fines personales. Se trata de Gustavo Valdiviezo, quien estaba a cargo del mantenimiento de la Red de Estaciones Meteorológicas de la Delegación Tunuyán y fue despedido según se informó en el Boletín Oficial.

El ingeniero se desempeñaba en la Delegación Valle de Uco dependiente de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas y utilizaba la movilidad laboral para fines personales. Sus superiores dispusieron la colocación de un GPS en el vehículo que pertenecía al organismo estatal.

El informe indicó que el hombre permanecía en su domicilio particular en horario laboral y utilizaba el auto para realizar actividades de índole personal. Además, no concurrió a trabajar comunicando que estaba enfermo pero no presentó certificado médico, informó Diario Los Andes.

Ante esta situación, se abrió un sumario administrativo y recibió sanciones por haber incurrido en diversas irregularidades con respecto al cumplimiento laboral como no registrar su ingreso ni salida; ingresar fuera de horario y no registrarse en el reloj; no estar en su lugar de trabajo ni autorización para no estarlo e injustificación de inasistencias. Luego, fue suspendido 15 días sin goce de haberes.

Asimismo, se consideró un agravante el hecho de que el título de Ingeniero le permitía entender cuál es el régimen de asistencia al que se sometía luego de su designación en planta. Y también, los antecedentes de sanciones disciplinarias aplicadas al agente las cuales no han sido cuestionadas por el mismo.