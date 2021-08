Este jueves, el dr. Enrique Crespo, del Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional conversó con ADNSUR sobre los varamientos de ballenas en las costas y la importancia de los controles para equilibrar la población de la vida en el mar: “Lo que menos se ejerce son controles, hay muchos estudios para que las autoridades políticas tomen las decisiones pero es complicado”

“Venimos viendo que cuáles son las especies que interaccionan con el hombre, algunas tienen mortalidad muy alta, y otras poco. Sea en redes de arrastre, donde los animales se meten a comer o en redes pasivas donde se enmallan y se ahogan”

"La pesca es una actividad económicamente muy importante, pero es mucha la biomasa que se extrae, por eso estamos buscando la forma de equilibrar la cantidad de biomasa que se extrae y la que necesitan los animales en el mar para alimentarse. Manteniendo poblaciones estables”

"Todos los predadores se alimentan de 6 o 7 especies que son: la merluza común, la anchoa, el calamar illex, el pulpo colorado y alguna especie no comercial. Esas especies están sosteniendo todos los predadores, es mucha la biomasa que se extrae con la pesca de arrastre”

“En 6 o 7 años quebraron la población de merluza, en el año 97 la quebraron. En ese momento sacaban 800mil toneladas para venta, hoy están sacando 400 mil, pero la pesca de arrastre sigue teniendo una gran importancia, son 150 mil toneladas que se tiran al mar. Es mucha cantidad de pescado que genera otros problemas”

La gran acumulación de pescado en el fondo del mar, que esta podrido, va cambiando la composición físicas y químicas del fondo océano. Hay especies que se alimentan del descarte como la gaviota “cocinera” o “dominicana” y la gaviota cuadruplicó o quintuplicó su población en los últimos 40 años. Sustentándose en el descarte por un lado y en los basurales costeros por el otro. Esto trae una serie de problemas que están enganchados”

“El hombre siempre tiene que ver en todos estos problemas, aunque tiene solución pero hay que encararlos. No hay acción humana que no lleve reacción en el medio ambiente, algunos no son tan complicados, pero hay que poner el dinero para que sean absorbidos”

“Las autoridades tienen que decidir las mejores líneas de acción, asesoradas por los cuerpos técnicos, que le puedan prever de esa información, es cuestión de tener la voluntad política para hacerlo, pagar el dinero que haya que pagar y ejercer los controles para que todo eso funcione”

“Lo que menos se ejerce son controles, hay muchos estudios para que las autoridades políticas tomen las decisiones pero es complicado. La Prefectura es la que tiene que controlar, pero necesita directivas claras y fondos para recorrer el mar”