Cupo laboral trans: ¿Se cumple en Chubut?

A nivel nacional el cupo laboral Trans establece que el Estado deberá contratar al menos el 1% en la administración pública. Pero, ¿cuál es la situación en Chubut? Charlamos con Daniela Andrade, Coordinadora General responsable de la Red Nacional ATTTA Asociación de Travestis Transexuales Transgeneros de Argentina por Chubut y miembro de la Federación Argentina LGBT.

Daniela fue homenajeada durante el reciente tratamiento de la ley de cupo en el Congreso, promovió y fue autora junto a ATTTA Chubut de la Ley I-621 de Cupo Laboral Trans.

También militó las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género cuando ser activista no era una moda, a pesar de haber sido perseguida y encarcelada reiteradas veces, supo diferenciarse y nunca construyó su relato sobre su individualidad ni las miserias ni las faltas. Hoy es una de las lideresas activistas políticas trans de Argentina. Una voz autorizada para hablar del tema.

"El cupo en la municipalidad de Comodoro Rivadavia es del 0.5 %. Son entre 12 y 13 compañeres distribuido en distintos sectores. Muchos lo ven como un contrato precario, pero es la puerta de entrada para que estas personas puedan entrar a planta permanente", expresó.

"Hay una empleada, Yasmin, del Concejo Deliberante que ya está en planta permanente", valoró, y explicó que "tomó la ley provincial y con una resolución pudieron entrar compañeros al trabajo"

Sin embargo, lamenta que "no todos los municipios tienen este cupo laboral trans. En Comodoro está muy bien trabajado".

"No hay mucha comunidad trans en la provincia, cerca de 200 compañeras y compañeros. Si cada comercio contrata una persona trans se podría terminar con este déficit y con esta tragedia", sostiene, y detalla que "muchas de las compañeras trans comienzan con el trabajo sexual que luego se convierte en prostitución, que es cuando ya no desea realizar este trabajo".

"Siempre que haya derechos para la comunidad LGBT es una buena noticia pero cada vez que hay derecho para estas poblaciones festejamos pero a veces esos festejos también traen preocupaciones", indica, y agrega, sobre el cupo laboral trans: "Lo que sucedió es histórico pero es solo un capítulo, una parte de lo que nosotros peleamos que es la Ley Integral trans".

"Son seres sujetos de derecho desde el año 2012 antes eran NN, tenían un documento que no los representaba, no tenían los mismo derechos que el resto. Ya no se victimizan mas, a partir del 2012 empezaron a empoderarse"

"Ser transgénero es cuando se nace con un sexo asignado pero que no les corresponde. Del 2012 en adelante hubo mucho cambio, hoy los padres acompañan desde el amor a los hijos que transitan esto", valora.