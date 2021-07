En las próximas horas llegarán a Chubut 12.180 dosis de la vacuna Moderna para vacunar a menores de entre 12 y 17 años con condiciones priorizadas. El Ministerio de Salud del Chubut anticipó que la campaña comenzará el próximo martes 3 de agosto en forma simultánea en todo el país.

El ministro Fabián Puratich, confirmó en diálogo con Periodismo de 10 por la CNN Radio, que mañana viernes quedará habilitada la página Vacunate Chubut para la inscripción de menores entre 12 y 17 años, dentro de los grupos priorizados, que quieran ponerse la vacuna.

La información de cómo será el proceso de inscripción será anunciada oficialmente en las próximas horas. El ministro aclaró que “se agregarán algunos ítems donde los niños, niñas, adolescentes se puedan inscribir y mañana viernes estará abierto para poder inscribirse”.

En este marco, Puratich precisó que “en ese grupo de edad hay alrededor de 50 mil adolescentes" en la provincia según estadísticas, ya que se estiman que hay 10 mil nacimientos anualmente. Sin embargo, son alrededor de un 20 por ciento de este total quienes están dentro de los grupos priorizados para recibir la vacuna contra el coronavirus. Por lo que se estima que en la provincia se podrían vacunar entre 10 a 12 mil adolescentes.

"Son dos dosis de la misma vacuna , y la segunda dosis, al día 28", precisó sobre la aplicación de la vacuna en menores.

LOS GRUPOS PRIORIZADOS

• Diabetes tipo 1 o 2.

• Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).

• Enfermedad cardiovascular crónica: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas.

• Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes) y síndrome nefrótico.

• Enfermedad respiratoria crónica: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave; requerimiento de oxígeno terapia; enfermedad grave de la vía aérea; hospitalizaciones por asma.

• Enfermedad hepática: Cirrosis, hepatitis autoinmune.

• Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

• Pacientes en lista de espera para trasplantes de órganos sólidos y trasplantes de células hematopoyéticas.

• Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

• Personas con tuberculosis activa.

• Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

• Síndrome de Down.

• Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

• Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

• Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

• Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

• Personas con pensión de ANSES por invalidez aunque no tengan CUD.

• Personas con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.