“Con un 10 por ciento de aumento no podemos comprar ni un chupetín –dijo Jaramillo, tras la reunión mantenida el miércoles con Federico Massoni-. El ministro de Seguridad dijo que no recibió las notas que mandamos, pero enviamos más de 40 notas e informamos todo por la vía legal. Si sus secretarios no le informan, no es un problema nuestro”.

Jaramillo criticó además el aumento en la Legislatura, al comparar que “tienen un básico de 90.000 pesos y un agente de policía tiene un básico de 18.000 pesos, estamos muy por debajo de la realidad económica. Por eso pedíamos un aumento del 75 por ciento al básico, porque subiría al menos a 31.000 pesos”.

Al hablar de los haberes del sector, detalló que en Comodoro Rivadavia un agente puede llegar a los 54.000 pesos, mientras que en Trelew se ubica en los 48.000, en tanto un agente ingresante está en los 32.000 pesos.

“Estos valores no alcanzan para vivir, por ahora pedimos un sueldo de 100.000 pesos para un agente ingresante –indicó-. Queremos una reunión con los ministros Grazzini y Antonena, porque nuestro sector no fue convocado para hablar de la recomposición salarial, no nos llaman a paritarias porque no podemos hacer paro, pero estamos transmitiendo el malestar de las filas policiales”, reclamó, en diálogo con Periodismo de 10.

Consultado sobre la posibilidad de un acuartelamiento policial, respondió:

“Siempre se escucha la posibilidad de un acuartelamiento o retención de servicio. No lo incentivamos, porque sabemos las consecuencias negativas que esto trae para los mismos agentes, como sumarios y otras sanciones. Por eso mismo, estamos agotando todas las vías legales y queremos dialogar. No lo promovemos ni aconsejamos, pero si pasa el acuartelamiento, será por culpa del gobierno”.