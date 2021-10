Luego de la polémica generada por el ataque al memorial de las víctimas del Covid-19 que está emplazado en Plaza de Mayo durante el Día de la Lealtad peronista, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló sobre el tema y mostró su discrepancia con el accionar de los manifestantes.

Sus dichos se dieron en medio de un acto celebrado en la escuela de Escuela Juan Vucetich de Berazategui, donde el día después al 17 de Octubre, participó junto al jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, y el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Federico Otermín, entre otras autoridades.

“Todo lo que se haga desde la falta de respeto esta muy mal”, manifestó Kicillof condenando las escenas que generaron el repudio de gran parte del arco político.

“Ayer fue un día peronista. No solo el 17 de octubre, con la gente en la calle. Fue muy doloroso cuando no lo pudimos hacer en pandemia. Fueron épocas muy duras para el peronismo que tiene tradición de movilización. Yo fui de manera particular con muchos intendentes, de manera espontánea”, recordó además sobre la celebración llevada a cabo frente a Casa Rosada.

“La sociedad cuando se moviliza nos da a nosotros la pauta, tenemos que saber escuchar”, reflexionó además sobre el evento en el que no faltaron las críticas hacia el presidente Alberto Fernández, siendo las pronunciadas por la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, las más rezonantes.

Cabe destacar que ayer, a propósito de la fecha fundacional del peronismo, el gobernador publicó un mensaje en sus redes sociales donde manifestó: “Sigamos militando en unidad, con amor y memoria, la provincia y el país que soñamos. En esta nueva etapa de reconstrucción redoblemos el esfuerzo y el compromiso para entre todos y todas seguir adelante”