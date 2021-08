El presidente Alberto Fernández encabezó este viernes en la ciudad bonaerense de Olavarría el acto de puesta en marcha de la ley 27.637, que amplía el universo de beneficiarios y beneficiarias del Régimen de Zona Fría (RZF), un sistema que permite aplicar tarifas de gas diferenciales. La nueva norma incorpora al beneficio a 3,1 millones de hogares, los cuales tendrán un descuento de entre el 30 y el 50 por ciento en sus tarifas. El acto estaba programado para las 15 hs demoró más de una hora en comenzar.

Es la primera actividad pública del mandatario tras la difusión de una foto en la que se puede apreciar los festejos de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez junto con el mandatario y otras 10 personas en un espacio cerrado, sin barbijo ni distancia social, en clara violación de las restricciones y cuidados sanitarios impuestos por el Gobierno en aquellos días de julio de 2020.

"Lamento que haya ocurrido", dijo en un tramo de su discurso, y consideró que "debería haber tenido más cuidado", explicando que "Fabiola convocó a una reunión que no debió haberse hecho".

“El 14 de julio Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió haberse hecho. Me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido”, expresó el mandatario.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, minimizó la violación de la cuarentena por el Presidente al afirmar que “el error” de Alberto Fernández no va a distraer al Gobierno de “los temas que le importa a la gente”.

Sin embargo, este pedido de disculpas no fue suficiente y la oposición avanzará con el juicio político a Alberto Fernández, proyecto que ya ingresó a la Cámara de Diputados.