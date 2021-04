CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El pedido de informes del diputado nacional Luis Petri sobre el motivo del "rechazo" de la donación de vacunas contra el coronavirus que habría ofrecido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, provocó una discusión dentro de la red social Twitter, que motivó la intervención del presidente Alberto Fernández.

"Con la escasez de vacunas que hay no se puede rechazar una donación sea de Rusia, China o EEUU. Vamos a pedir explicaciones a @CancilleriaARG de las gestiones que se están haciendo para la adquisición de vacunas de EEUU y si se rechazo una donación de Biden de vacunas AztraZeneca", escribió Petri en su perfil de Twitter

En esa misma red social, la diputada nacional del Frente de Todos, Gabriela Cerruti, le preguntó de donde había sacado esa información, a lo que Petri respondió que justamente por eso se pedía informes, para obtener la información.

"Te juro que estoy buscando la noticia del rechazo de la donación de Biden y no la encuentro. Me indignaría tanto como a vos! Me decís dónde lo estás leyendo, por favor?", escribió Cerruti.

"Justamente eso es lo que queremos saber y por eso el pedido de informes! También queremos el listado completo de vacunados vip y militantes, por qué no cerramos contrato con Pfizer y sólo contamos con el 1,5% de la población vacunada con 2 dosis. Me ayudas para que se apruebe?", respondió Petri.

"Nota de @infobae que no dice que @alferdez rechazó una donación de vacunas de @POTUS - trolls haciendo TT #Biden y sintiéndonos el peor país del mundo por haberlas rechazado. un diputado del Pro , @luispetri metiendo un pedido de informes. En dos horas sale causa judicial", cuestionó Cerruti.

"Querida @gabicerru. En este mundo nadie regala vacunas que son el bien más preciado del presente. Vivimos en un país donde las fake news se escriben en portales y diarios. Jamás NADIE nos ofreció semejante donación de vacunas. Nunca creí necesario explicar algo semejante. En fin", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.