"Gracias a las ballenas estoy acá": tras su video viral, Maxi Jonas fue operado por especialistas y recupera su voz

En su cuenta de Facebook, Maxi cuenta emocionado cómo fue que su vida cambió luego de registrar y compartir el video de una ballena franca empujado una tabla de standup paddle frente a las costas de Puerto Madryn.

Esas imágenes no sólo llegaron a medios internacionales y conmovieron a millones, sino que una de las posteriores entrevistas que le realizaron también se habló sobre su voz ronca. Esto llegó hasta una especialista del Hospital Italiano que se puso en contacto con él para ayudarlo.

"Habían pasado once días desde que una ballena tocaba la tabla de Analía y mi vida ya había cambiado un montón. Notas para la televisión, radios de donde se te ocurran, diarios, medios digitales.. todo el mundo estaba alucinado con esa ballena que empujaba esa tabla. Jamás pensé que el empujón me lo estaba dando a mi, y con mucha fuerza", comienza relatando en un posteo que realizó este miércoles 9 de marzo.

Luego cuenta en la noche del 11 de septiembre, tras la publicación de una nota en un medio nacional, su teléfono sonó y la mujer del otro lado lo sorprendió:

"Hola, no me conocés, me impactó lo que pudiste registrar con esa ballena, pero no puede ser que tengas la voz así. Soy la Doctora Iris Rodriguez, Fundadora de la sociedad Argentina de la Voz y te quiero tratar... Te voy a curar.”

"No entendía nada, me asusté, me emocioné", recuerda Maxi, y agrega: "hoy estoy en plena recuperación de mi voz, operado por el mejor equipo del Hospital Italiano de Buenos Aires. Gracias Iris por curarme. Gracias a las ballenas, acá estoy"

