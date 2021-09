Analía y su increíble encuentro con una ballena en Puerto Madryn: "Fue mágico" 

El video que muestra a Analía navegando en Puerto Madryn sobre su tabla de Stand Up Paddle y una ballena que pasa por debajo e impulsa con su aleta la embarcación, recorrió el país.

La sorprendente imagen fue capturada por el drone de Maxi Jonas, un reconocido fotógrafo de la ciudad del Golfo y se viralizó en las redes sociales.

"Fue mágico. Un momento de energía y de paz", expresó Analía en una entrevista con ADNSUR. Y agregó: "Me hicieron un gran regalo de cumpleaños".

La mujer contó que "estábamos remando con una amiga cuando vimos que se nos acercó. Puse el remo arriba y pasó esta magia que me tocó vivir, fue maravilloso".

Tras su sorprendente experiencia, Analía relató que "terminé de darme cuenta lo que había sucedido cuando Maxi (Jonas) lo publicó en sus redes sociales, ahí caí de la locura que se había vivido, la dicha y la suerte de haberlo experimentado".

Sostuvo que en ningún momento tuvo miedo pero sí "respeto, porque ves semejante animal. Puse el remo arriba de la tabla y me quedé quieta. Incluso me toca y me corre un poquito, como jugando", señaló.

La mujer indicó que el encuentro fue a "un par de metros nada más, salí a andar en mi tabla y se acercó, no salí a buscar este momento", aclaró.

Hasta el máximo emblema del básquetbol nacional en la NBA, Emanuel Ginobili, reaccionó al video: "MA RA VI LLO SO".