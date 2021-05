El director del Hospital "Horacio Heller" de Neuquén, Víctor Noli, decidió salir a comunicar su versión de la situación y aseguró que allí no mataron "a nadie". En las últimas horas se viralizó una fotografía que muestra a pacientes internados en los pasillos de la guardia y recibiendo oxígeno. Al respecto, una doctora declaró que les habían indicado "dejar morir" a un paciente de 56 años que no podía respirar porque no había medios para asistirlo, a lo que los profesionales de la salud se negaron.

Consultado por el estado sanitario por Covid-19, Noli informó que hoy tienen "12 pacientes Covid con oxígeno en la guardia del hospital, que en una época normal estarían internados allí o en otro con una complejidad media o mayor".

"Acá no matamos a nadie", dijo Noli al desmentir las afirmaciones de la médica Luciana Ortiz Luna al canal Todo Noticias (TN) y se mostró preocupado en aclarar que "es importante ayudar a que la opinión pública no tenga terror de venir al Hospital Heller porque no matamos a la gente ".

"Ningún médico siente que está matando pacientes porque no está en ninguno de nosotros una cosa así y tal vez su expresión (por los dichos de la doctora Ortiz Luna) tenga que ver con la impotencia de no poder asistir con todos los medios necesarios a los pacientes", sostuvo.

Noli manifestó que "es cierto que en estas circunstancias los médicos no cuentan con todo lo que ellos consideran necesario para asistir a los pacientes pero lo que pasa es que no hay nada que alcance ante la demanda que genera la pandemia".

"En este momento es tal la demanda de pacientes Covid que ocupan prácticamente toda la capacidad de la guardia del hospital", agregó.

Por otro lado, la médica Ortiz Luna, consiguió que su voz salga en un medio nacional y allí aseguró: "Nos dijeron que si no pueden sostener un paciente déjenlo morir: teníamos un hombre de 56 años que se estaba ahogando porque no podía respirar y nos habían dado la orden de dejarlo morir porque no había una chance"."Pero entre la muerte y nosotros es un poquito mejor poner un poco más de nosotros. Propusimos avanzar con el tratamiento hasta que apareció una cama de terapia intensiva ", dijo.