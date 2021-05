La toma en la Casa de Gobierno de Rawson no cesa, y desde ATE aseguraron este jueves que seguirán en el lugar "al menos hasta mañana a la mañana".

"De acá nos queremos ir con el sueldo de los trabajadores. Hoy hubo compañeros que no cobraron nada. Hay muchos padeciendo esto de ir a su caja de ahorro y que diga '$0,00'", explicó en diálogo con ADNSUR el Secretario General de ATE Chubut, Guillermo Quiroga.

"Ingresamos hoy a las 12:00 y a las 13 se hizo un cuarto intermedio. Quedamos con volver a reunirnos a las 14:30, y los funcionarios no volvieron hasta las 19", aseguró respecto al conflicto iniciado durante la mañana en el marco de un importante reclamo salarial.

Y sumó: "Cuando volvieron volvió el Ministro de Gobierno con el Secretario de Trabajo y nos hicieron una propuesta que no aceptamos. Era muy pobre. Seguimos acá y el Gobierno propone un acta. Tal vez la firmemos pero nos quedamos acá porque ellos proponen un cuarto intermedio hasta maña a la mañana, y tenemos claro que esa reunión no se va a concretar si no estamos acá. Vamos a seguir como mínimo hasta mañana a la mañana".

Respecto a la permanencia del grupo de delegados en el lugar, Quiroga recalcó las dificultades atravesadas por los manifestantes dentro del lugar y las maniobras del gobierno para lograr su retirada.

"Como son tan vivos terminan cerrando los baños... queriendo mellar nuestro estado de ánimo. Una pavada. Y hay mujeres acá. Tuvimos una compañera descompensada que se retiró", aseguró.

Y cerró: "Quedamos cuatro Secretarios Generales de seccionales, la Secretaria de Prensa y una compañera de conducción de Comodoro".

Respecto al pedido que desembocó en la toma, Quiroga remarcó que se está pidiendo "lo mismo que se propuso a los organismos de control, el pago de la masa salarial en dos cuotas". Esto, explicó, solo se ofreció para los auxiliares de educación del rango tres.

"Por otra parte pedimos un aumento salarial urgente, complicado porque el Gobierno lo está proponiendo para un determinado sector... una suerte de presentismo al que tampoco le ponen monto. Esa discusión se va a dar mañana, pero mucha confianza en que se de no tenemos", concluyó.