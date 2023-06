Nueve listas se presentaron en Chubut para competir en categorías de Diputados y Parlasur para las PASO del 13 de agosto

Al cierre del plazo legal, nueve listas en total para competir en las PASO nacionales del próximo 13 de agosto en Chubut, para renovar tres bancas en la Cámara de Diputados y una en el Parlasur.

El dato es que, de las cinco fuerzas políticas, hay dos casos que repiten cabezas de listas que a la vez son candidatos a gobernador el 30 de julio (Treffinger y Petersen) y son secundados por mujeres que son sus candidatas a vicegobernadoras (Mirantes y Lobos). Otra candidata a gobernadora, Emilse Saavedra (FIT) se presentó además como candidata al Parlasur.

Hay que decir que el frente Unión por la Patria y Juntos por el Cambio presentaron más de una lista. UPP cuatro en total encabezadas por José Glinski, Lorena Alcalá, Jorge Taboada y Fabricio Petrakosky. Y Juntos por el Cambio dos, encabezadas por Jorge “Loma" Avila y Eduardo Conde.

Conde a diferencia del dirigente petrolero iría con boleta corta sin candidato a presidente. Sin embargo, en este caso, las fuentes consultadas por ADNSUR, indican que aún no habría llegado al piso mínimo de avales. Por ende, si la lista, que fue presentada a último momento, no logra el piso mínimo podría no quedar oficializada para presentar en la Justicia Electoral Federal.

En tanto en los otros espacios hay listas únicas: Jorge Ávila encabeza en Juntos por el Cambio, Martín Ulacia en el Frente de Izquierda, César Treffinger en La Libertad Avanza y Oscar Petersen en el GEN.

De las tres listas de Unión por la Patria, sólo accederá a la elección general del 22 de octubre la ganadora. Respecto a las otras cuatro, deben superar el piso del 1,5 % de los votos válidos emitidos.

Todas las listas presentadas ante la Junta Electoral serán evaluadas por el Tribunal Electoral provincial, donde se chequearan los avales y los requisitos de cada candidato para ser elevadas el martes a la Justicia Electoral Federal que oficializará a cada una de las listas.

A continuación, las listas completas:

Frente Unión por la Patria

Lista Juntos por Chubut

Diputados titulares

1: José Glinski

2: Rosario Nervi

3: Juan Ripa

Diputados suplentes

1: Noelia Rescia

2: Francisco Albanesi

3: Ivana Papaianni

Parlamentarios Mercosur titular:

1: Máximo Pérez Catán

Parlamentarios Mercosur suplentes:

1: Liliana Corzo

2: Raúl “Bulín” Fernández

Lista Celeste y Blanca

Diputados Nacionales

Titulares

1- Fabricio Petrakosky

2- Silvina Cabrera

3- Juan Carlos Villarroel

Suplentes

1- Marcela Yturrioz

2- Pablo Villalobos

3- María Alejandra Vázquez

Parlasur

Titular

1- José Raúl Heredia

Suplente

2- Erica Paludi

Lista Reconstruir Chubut

Diputados titulares

1: Lorena Alcalá

2: Luis Catalán

3: Graciela Carraza

Diputados suplentes

1: Osvaldo Pérez

2: Nora Banuera

3: Armando Salinas

Parlamentarios Mercosur titular:

1: Mauricio Mas

Parlamentarios Mercosur suplentes:

1: Viviana Sepúlveda

2: Claudio Centurión

Lista Unidos Triunfaremos

Diputados Nacionales Titulares

1- Jorge Taboada

2- Victoria del Carmen Agüero

3- Luis Collio

Suplentes:

1- Daniela Monteros

2- Javier Quiñenao Mercado

3- Tamara Pereira

Parlasur

Titular

1- Luciano Gómez

Suplentes

1- Daniela Levie

2- Juan Cheun

Frente Juntos por el Cambio

Una lista que comparten las dos listas nacionales de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich: “La fuerza del cambio” y “El cambio de nuestras vidas”.

Diputados Nacionales

Titulares

1- Jorge “Loma” ´Ávila

2- Fabiana Vázquez

3- Claudio Tortoriello

Suplentes

1- Estela Sias

2- Diego Austin

3- Ruth Mendez

Parlasur

Titular

1- Carlos Maestro

Suplente

2- Eliseo Moledo

JUNTOS POR EL CAMBIO - LISTA: "UN CAMINO REAL"

Diputado nacional

Titulares

1- Eduardo Conde

2 - Carolina Martínez

3 - Néstor González

Suplentes

1 - Marta Aravales

2 - Sergio Mucznik

3 - Emilse Bargas

Parlasur

Titular

1 - Martinelli Germán

Suplente

1 - Yoel Velázquez

La Libertad Avanza (Ciudadanos por Chubut y PICH)

DIPUTADOS NACIONALES TITULARES:

1°: César Hernán Treffinger

2°: Laura Haydee Mirantes

3°: Leandro Antonio Ruata

DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES:

1°: Marcela Alejandra Roberts

2°: Marcos Adrián Ojeda

3°: Maira Solange Curaqueo

CANDIDATOS PARLAMENTARIOS DEL MERCOSUR:

TITULAR:

1°: Cristian Eduardo Pescara

SUPLENTES:

1°: María Eugenia Martínez

2°: Jorge Martin Méndez

Frente de Izquierda - Unidad

Diputados titulares

1: Martin Ulacia

2: Erica Ainqueo

3: Juan Aquino

Diputados suplentes

1: Daniela Gordiola

2: Santiago Vasconcelos

Parlamentarios Mercosur titular:

1: Emilse Saavedra

Parlamentarios Mercosur suplentes:

1: Alejandro Bassi

2: Cinthia Seibert

GEN

Diputados titulares

1- Oscar Petersen

2- Nancy Lobos

3- Iván Rodríguez

Parlasur titulares

1 - Andrea Oyarzo