Que la política es dinámica ya no hay nadie que lo dude y que se la defina como el arte de lo posible o imposible, según cómo convenga, tampoco. Algo así parece haber sucedido en Trelew desde que comenzó el mes de junio hasta estos días.

Ocurre que la ciudad pasó a ser uno de los ejes más importantes de la incipiente campaña electoral que los distintos candidatos comenzaron a transitar en Chubut con miras a las elecciones provinciales del 30 de julio, cuando los ciudadanos habilitados a votar elijan al próximo gobernador y vicegobernador y también a quienes ocuparán las bancas en la Legislatura de la Provincia.

Trelew es una ciudad en donde la política está presente en cada uno de sus rincones, algo que nadie desconoce, pero de un tiempo a esta parte, esa característica estaba un poco opacada, quizás por los numerosos problemas y dificultades que la aquejan y que en más de una oportunidad hemos abordado en esta columna.

Lo cierto es que, como alguna vez lo expresó el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, en estos días previos al inicio del invierno "pasaron cosas" que hicieron que Trelew vuelva a recobrar ese protagonismo político en la carrera hacia la gobernación.

Porque si bien nunca dejó de ser la segunda ciudad más poblada de la provincia, muchos especulaban que las cartas, en cuanto a resultados electorales, estaban prácticamente echadas a partir de lo que arrojó la elección municipal del 16 de abril pasado cuando el candidato de Juntos por el Cambio le ganó a un peronismo que viene gobernando la ciudad de manera ininterrumpida los últimos 20 años.

El giro se dio en torno a la figura del actual intendente, en retirada del municipio, Adrián Maderna, quien transita por estos días un fin de ciclo de 8 años de gobierno municipal con un fuerte desgaste.

Repercusiones de una renuncia

Si bien incursionó por unas semanas en el sueño de competir en la carrera para la gobernación por un partido por fuera del Justicialismo, terminó declinando esa aspiración y eso modificó el escenario político en la ciudad.

Aquel 7 de junio cuando Maderna, con una carta a dirigentes y militantes, comunicó que no iba a competir en las elecciones provinciales del 30 de julio "porque la ciudad necesita respuestas que en mi calidad de intendente y líder político me exigen ocuparme a tiempo completo para solucionar estas crisis", el panorama rumbo a las elecciones cambió en Trelew, al menos para las dos alianzas más importantes que se conformaron en Chubut: hablamos de Juntos por el Cambio y Arriba Chubut.

A nadie escapa que desde el 16 de abril cuando fue electo intendente Gerardo Merino, la figura del senador nacional Ignacio "Nacho" Torres quedó fortalecida en la carrera hacia la gobernación con su postulación a través de Juntos por el Cambio.

Es que el joven legislador, nacido y criado en Trelew, jugó fuerte con su apoyo a Merino en aquella elección de hace poco más de dos meses y ganó. Primero porque en una interna cerrada derrotó a la conducción tradicional del radicalismo tanto local como provincial cuando su precandidato se impuso al exministro de Seguridad, Federico Massoni, a quien se lo consideraba como "seguro" ganador de ese comicio.

Y luego porque en la general Gerardo Merino, su candidato, ganó la elección con holgura imponiéndose prácticamente en todos los barrios de la ciudad, salvo en dos donde triunfó la candidata madernista Leila Lloyd Jones.

Con un peronismo dividido como el que se vio en Trelew y con el triunfo del joven veterinario radical, Torres quedó mejor posicionado para la competencia del 30 de Julio en relación a su principal rival Juan Pablo Luque, el candidato a gobernador por Arriba Chubut, el frente electoral que se formó entre ocho partidos, pero con eje central en el peronismo.

Nuevo escenario

La decisión de Maderna de bajarse, de la que terminó siendo una fallida candidatura, provocó entonces -entre otros aspectos-, un cambio de escenario que nadie puede desconocer y que ahora alimenta expectativas en relación a una elección que puede ser pareja en la ciudad entre ambas alianzas.

Esto es así porque al no competir Adrian Maderna, el más beneficiado con esa decisión -según los distintos análisis- pasó a ser Juan Pablo Luque, por ser el representante del peronismo y donde se estima terminará militando el madernismo al no estar en carrera su conductor.

Y algo de eso ya se vio horas después de este cambio de panorama cuando públicamente uno de los referentes más cercanos al actual intendente, el concejal Héctor Castillo, confirmó que trabajará en la ciudad para la fórmula Juan Pablo Luque - Ricardo Sastre, e incluso se fotografió junto al vicegobernador y candidato a repetir mandato al frente de la Legislatura Provincial.

Lo de Castillo no es menor porque se trata de un militante con muy buena llegada a los barrios más poblados de la ciudad donde el peronismo es fuerte y porque además viene de ver como se le escurrió de entre sus manos una eventual candidatura a diputado provincial encabezando la lista de su conductor político que finalmente no se pudo dar. Por eso no dudó en afirmar que personalmente "voy a trabajar para Luque y Sastre" y aventuró que "un porcentaje importante de nuestro sector (por el madernismo) seguramente va a votar a (Juan Pablo ) Luque".

Así las cosas desde el lado de Arriba Chubut, a partir de este giro en la vida política de la ciudad, tomaron nota enseguida y comenzaron a tejer lo que hace apenas dos meses era impensado: unir a todo el peronismo de Trelew.

Y en ese camino anduvo el propio Juan Pablo Luque cuando estuvo por espacio de tres días en el Valle, dedicándole gran parte de esa gira a recoger heridos y mejorar la situación del peronismo de Trelew.

Unir las partes

El candidato a gobernador de Arriba Chubut no sólo recorrió y visitó vecinales, clubes y otros espacios, sino que se esmeró en reunirse con los peronistas de la ciudad. Así fue que mantuvo encuentros con Emanuel Coliñir, que ahora lo acompaña en la boleta como segundo candidato a diputado provincial titular, pero quién es además el referente de La Cámpora en Trelew y fue el segundo más votado para la intendencia el 16 de abril lo que lo puso en un lugar interesante en el armado político.

Y en ese afán de buscar la unidad peronista, para evitar repetir la división que condenó al peronismo a la derrota electoral hace dos meses en Trelew, es que Juan Pablo Luque también se reunió con Belén Baskovc, la legisladora provincial y electa concejal que responde a Gustavo Mac Karthy y con Luis Collio, el referente de los camioneros en la ciudad que al igual que Mac Karthy fue otro de los de ADN peronista que buscaron por fuera del PJ la intendencia de la ciudad lo que terminó beneficiando a Juntos por el Cambio.

También hubo encuentros con Juan Carlos "El Cartero" Jara, otro peronista que participó de la interna que se desarrolló allá por el 5 de marzo y que ganó Coliñir, así como con otros referentes. Aunque no hubo contactos con representantes de Chubut Somos Todos (Chusoto), el partido fundado por el extinto gobernador Mario Das Neves y que hoy está más cerca del actual mandatario Mariano Arcioni que de cualquier referencia al justicialismo.

Emparejamiento

Por eso ahora la obsesión del peronismo y de quienes manejan la campaña de Arriba Chubut es unir todas las partes de ese rompecabezas que fue el PJ en Trelew para ir todos juntos a la elección del 30 de julio y así competirle "de igual a igual" a un "Nacho" Torres que fortaleció su figura en abril y que apuesta a hacer una gran diferencia de votos en la ciudad que lo vio nacer y que siempre lo acompañó en las urnas cada vez que se postuló en una elección.

Del lado de Juntos por el Cambio también tomaron nota de lo ocurrido pero confían que el resultado de las urnas en Trelew volverá a ratificar el liderazgo del joven senador nacional y que incluso muchos de los peronistas lo votarán siguiendo de esta manera el mismo camino del 16 abril cuando los vecinos decidieron que en Trelew era hora de cambiar.

Además, hay otros que son más optimistas aún y esperan que gran parte del madernismo, que quedó desencantado con la decisión de su conductor de no pelear una candidatura a gobernador y que los relegó de las mesas de poder, terminarán también respaldando a Torres en su ambición de llegar al principal sillón del Gobierno del Chubut.

Y si bien los van a negar, los contactos entre ambos sectores existieron -basta ver los candidatos a las intendencia en las listas colectoras de Torres- y habrá que ver qué tipo de frutos darán de acá al día de las elecciones.

Distintos pero no tanto

Si bien Juntos por el Cambio y Arriba Chubut se esfuerzan por mostrarse en la provincia como dos alianzas distintas tanto por sus propuestas como por sus posturas frente a las diversas problemáticas, e incluso claro está por tener raíces diferentes en cuanto a lo ideológico, eso parece no darse en Trelew donde tienen finas coincidencias en cuanto a la evaluación de la situación que atraviesa la ciudad.

Es que la necesidad de "reflotar" a Trelew y sacarla del pozo en la que se encuentra sumergida, desde hace ya bastante tiempo, pasó a ser un eje clave en la campaña de ambos espacios y va camino a transformarse sin dudas en uno de los ejes de la elección que se avecina en poco más de un mes.

La crisis de los servicios públicos que atraviesa Trelew, y que fue "la excusa" que Adrián Maderna expuso hace unos días para finalmente no presentarse como candidato a la gobernación por el partido Renovación y Desarrollo, tiene preocupados tanto a Juan Pablo Luque como a Ignacio Torres.

En ambos espacios el aportar soluciones para hacer frente al deterioro de la ciudad está en el centro de la agenda y los principales candidatos así se ocuparon de exponerlo.

No es para menos. La continuidad del transporte público de pasajeros, por ejemplo, pende de un hilo y los vecinos viven con zozobra tal situación cada vez que desde la empresa prestataria dan cuenta de los problemas para poder funcionar y amenazan con dejar de brindar el servicio teniendo de rehén a miles de usuarios. O cuando los trabajadores, ante la demora en el pago de sus haberes, anuncian un paro por tiempo indeterminado hasta tanto el dinero esté depositado en sus cuentas.

Pero la "novela de los colectivos en Trelew" no termina ahí. El problema es mucho más profundo y tiene que ver con una cuestión de estructura de costos que durante mucho tiempo no se actualizó, subsidios que se demoran en llegar, la inflación que golpea demasiado fuerte para el normal funcionamiento de una empresa y deudas que parecen haberse convertido en impagables. A lo que hay que sumar los fantasmas de juicios millonarios que podrían recaer en las cuentas municipales.

La falta de previsión, la mala administración y un contrato de concesión que está vencido desde hace años y que viene de prórroga en prórroga completan un panorama por demás complicado que la gestión de Adrián Maderna no pudo, no supo o no quiso resolver. Y que ahora ya es imprescindible encontrar la solución.

Más problemas

Pero como si esto fuera poco, también la prestación de los servicios de distribución de agua potable, cloacas y electricidad que brinda la Cooperativa Eléctrica en la ciudad acarrea problemas y también está en crisis.

La relación entre la concesionaria y la Municipalidad está prácticamente rota y desde hace un tiempo a esta parte la Cooperativa no ha dejado de reclamarle al poder concedente (el municipio) por el incumpliento del contrato de concesión y el consiguiente daño ocasionado al no conceder actualización de tarifas. Por eso la entidad decidió interponer un reclamo administrativo contra la Municipalidad de Trelew.

Además la prestataria también carga con un reclamo multimillonario por parte de CAMMESA, la Compañía Mayorista del Mercado Eléctrico Sociedad Anónima, que es la distribuidora que le vende a las cooperativas la electricidad para que la distribuyan. Según informaron desde el propio Consejo de Administración sumados esos reclamos la cifra adeudada asciende a unos 9.000 millones de pesos.

Y también hay problemas en Trelew en lo referido al servicio de recolección de residuos. Al igual que lo que ocurre con el transporte de pasajeros, la concesión está vencida y se ha venido dando un mecanismo de prórroga de los plazos. Hace más de 9 años que no se llama a licitación pública para concesionar el servicio y si bien se anunció la culminación de los pliegos para avanzar en ese sentido, no hay novedades concretas.

A este panorama también hay que sumarle la problemática de inseguridad que afecta a la población, los altos niveles de pobreza y desempleo que se registran y las obras inconclusas que presenta la ciudad y que requieren de soluciones urgentes.

Y un párrafo aparte merece la situación en la que se encuentra puertas adentro la Municipalidad con una planta permanente de unos 1700 empleados y una enorme planta transitoria que se estima la componen otras 3000 personas, entre contratados, planes y becas.

Lo valioso es que quienes aspiran a conducir los destinos de la provincia han tomado nota de la acuciante realidad que aqueja a los vecinos de Trelew y afirman que de ser electos no dejarán a la ciudad librada a su suerte sino que trabajarán fuertemente para reflotar a la que supo llevar con orgullo el lema de ser "la ciudad más progresista del sur argentino".