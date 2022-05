Pedro Ángel Torres nació el 29 de junio de 1957 en Esquel, pero desde muy pequeño, se instaló en El Maitén por los motivos laborales de sus padres. Asistió a la escuela primaria n° 22 de la localidad y realizó algunos años de su Nivel Secundario en la escuela Fray Luis Beltrán. Paralelamente, trabajaba en una estación de servicio para ayudar en la economía familiar.

Observó a la Armada como un medio de trabajo porque era complicado continuar con los estudios. Se enroló en la Fuerza en 1974 (en la ESMA) cuando tenía 17 años. Sus principales motivos fueron darle un mejor sustento a la familia de origen. Rápidamente, hizo una gran carrera con buenas calificaciones que incluso lo llevaron a formar parte por su especialidad de ‘mecánico electricista’ en el buque escuela de la ‘Fragata Libertad’ que realiza recorridos en diversos puertos del país e incluso nos representa como Nación en el exterior.

“Me desmayé cuando me enteré del hundimiento del Belgrano”

Patricia Torres (hermana de Pedro Torres) recordó que “todos los hermanos participamos de los actos del 2 de abril en El Maitén. Estuvimos en la ‘Vigilia’, llevamos una placa y fue muy lindo compartir esos momentos con la comunidad”.

“En 1982, yo tenía 17 años. Me desmayé cuando me enteré del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano el lunes 3 de mayo cuando lo anunció un compañero en la escuela”, reveló.

“Hace 40 años, el único teléfono público que había, estaba en la municipalidad de El Maitén. Estuvimos esperando 17 días haciendo averiguaciones. Un día, llegaron de la Armada y nos avisaron que lo daban por fallecido porque la búsqueda había terminado”, evocó.

“La intención de Pedro por aquel tiempo era irse de baja de la Armada y radicarse en Trelew para trabajar como ‘mecánico electricista’ que era la profesión en la que estaba especializado. Incluso, tenía el proyecto de ingresar a la Cooperativa Eléctrica. Pedro era el hermano mayor, ayudaba mucho a la familia con los ingresos de la Armada pero –especialmente- era muy contenedor”, valoró.

“Mi mamá recibió una carta que Pedro le había enviado en la que le avisó que ‘iban a Malvinas’ y la recibimos antes del 2 de mayo de 1982”, precisó.

“Pedro era una persona super especial”

A su vez, Víctor Torres indicó que –en 1982- tenía 5 años y Pedro era una ‘persona super especial’. “Siempre lo recuerdo cuando llegaba con el uniforme de la Armada por las calles de El Maitén. Se lo veía desde 1 cuadra. Salíamos a recibirlo y siempre él llegaba cargado de regalos para nuestra madre y las hermanas. Me llamaba mucho la atención el uniforme”, indicó.

“Un día, la casa se llenó de gente y lloraban a mi hermano pero no estaba su cuerpo. Me acuerdo cuando llegó un jeep con el personal de la Armada y confirmaron la noticia. Ahí fue el desconsuelo de toda la familia. Todos tratábamos de contenernos entre los hermanos”, manifestó.

“Tenía compañeros que eran apasionados de Malvinas, hablábamos y les mostraba fotos. Pero –durante mucho tiempo- sentí que Pedro no era reconocido ni recordado por haber perdido la vida en un conflicto bélico en defensa de nuestra soberanía. Nos ayudó la gran familia malvinense y hoy es una realidad que se rindan homenajes a los héroes caídos y a los Veteranos en todos los puntos del país”, destacó.

“Acompañar a los Veteranos cerró las incógnitas que yo tenía”

“Hoy me siento muy contento por el reconocimiento y quiero agradecer a la gente de El Maitén porque le pusieron mucho amor a los eventos de la ‘Vigilia’ y los actos del 2 de abril. También, agradezco al centro de combatientes de Trelew. Acompañar a los Veteranos cerró las incógnitas que yo tenía. Se hizo mucho trabajo en el reconocimiento y contención que llevó mucho tiempo", reconoció.

Patricia Torres reconoció que los primeros años de la ausencia de Pedro Torres fueron muy difíciles para la madre. Luego, se radicaron en Trelew donde la madre comenzó a trabajar en una guardería, Patricia trabajó como empleada doméstica y luego también ingresó al Hogar de Niños de Trelew donde le queda poco tiempo para jubilarse. Víctor Torres tiene 45 años, tiene 2 hijas (23 y 18 años, respectivamente) y una nieta. Es mandatario en la gestoría del automotor y trabaja en el área social de la municipalidad de Trelew, explicaron a través del programa de radio ‘Qué hicimos en y por Malvinas’ que se emite por Radio 3 de Trelew.

Ambos subrayaron la decisión del Concejo Deliberante de Trelew porque declararon ‘interés municipal’ –a través de una ordenanza- al ‘2 de mayo como Día de homenaje a los tripulantes del Crucero ARA General Belgrano’.

“Me genera honor que un tío abuelo haya ido a Malvinas”

Por su parte, Facundo Sepúlveda (11 años y sobrino nieto de Pedro Torres) contó que asiste a la escuela n° 138 ‘Nicolás Ortiz’ del barrio Los Olmos de Trelew. “En la escuela, siempre cuento que mi tío abuelo fue a Malvinas pero que –lamentablemente- no volvió. Además, participo en los actos en El Maitén, en la Base Almirante Zar y donde nos invitan. Los 'profes' me dan protagonismo porque –cuando se trata el tema Malvinas- yo siempre hablo. Llevo maquetas, distintos objetos y hacemos distintas tareas al respecto. Me genera honor que un tío abuelo haya ido a Malvinas”, subrayó.

“Mis compañeros y los profesores estuvieron interesados en el tema. Hablamos mucho del tema y mis compañeros se ponen muy atentos. Eso está muy bueno”, celebró.

“Los abuelos de varios compañeros fueron a Malvinas y –afortunadamente- pudieron volver. Pienso que está muy bien que se recalque la Causa Malvinas porque los Veteranos necesitan todo el honor”, enfatizó.

La mejor forma de honrar a los héroes es comprometerse con sus ejemplos. Los 323 héroes del Crucero ARA General Belgrano siguen ‘navegando en nuestra historia’ en la que Pedro Torres ocupa un lugar protagónico. Siempre podemos volver a ellos a través de la memoria.

