En la Cámara de Diputados del Congreso, los bloques opositores se abroquelan en el pedido de una sesión especial para reformar el sistema electoral y aprobar la boleta única de papel, pero en Chubut el tema no ha despertado interés hasta el momento. La idea ya fue plasmada en un anteproyecto de Código Electoral, que duerme en los cajones. Pero además, la boleta única fue puesta nuevamente sobre la mesa con un proyecto presentado por el bloque de la UCR en agosto pasado, aunque no hay miras de que pueda ser tratado por el momento.

En realidad, en Chubut el abordaje de los temas electorales parece un karma que se viene repitiendo en todas las gestiones. Ningún gobierno toma el tema en serio y hace una convocatoria a fondo para avanzar. Sólo hubo algunas reuniones para la foto en el pasado, que quedaron en la nada. Por algo, la provincia jamás tuvo un Código Electoral propio desde su nacimiento en 1957, hace 65 años.

Detuvieron a un vecino del hombre asesinado en Comodoro: el ataque quedó registrado por cámaras de seguridad

Para entender estas demoras, es importante recordar que en la Reforma Constitucional de 1994, los convencionales constituyentes establecieron que para cualquier ley de tipo electoral, hacía falta una mayoría ultra especial de tres cuartas partes de los votos, es decir, 21 sobre 27.

La falta de capacidad de diálogo de la dirigencia a lo largo de los años -que absolutamente en todos los gobiernos ha especulado con la conveniencia propia de la elección más inmediata-, ha impedido que se pudieran sentar todos los actores y consensuar una ley pensando a futuro.

En 2014, un grupo de especialistas en la materia se puso a trabajar en un anteproyecto de código, que fue retomado con seriedad en 2019 a partir de una convocatoria del entonces diputado oficialista Adrián López. Durante meses se reunieron en Legislatura figuras como Betina Grosman, Juan Gerber, Edith Terenzi y Elena Regojo, y dejaron listo el texto, que incluye entre otras cuestiones, la boleta única de papel. Sin embargo, pasaron ya tres años y el tema sigue durmiendo en los cajones.

Un veterano de Malvinas viajó a Chubut y fotografió un “fantasma” en un hotel

Hasta aquí, la historia en Chubut ha mostrado que las cuestiones electorales se terminan dirimiendo en la justicia, como ocurrió con el adelantamiento de elecciones del 20 de marzo de 2011, o el fallo que impidió al ex gobernador Mario Das Neves aplicar las colectoras en aquellos tiempos. La cuestión casi termina igual a fines de 2018, en la guerra a muerte entre aquella Legislatura con mayoría del FPV y el gobernador Mariano Arcioni, a quien le “volteaban” la fecha de convocatoria desdoblada de las elecciones nacionales.

Chocaron, discutieron, la agarró de los pelos y le tiró el auto encima: buscan testigos o grabaciones del incidente

Según informan los medios nacionales, la iniciativa de la Boleta Única suma los 129 votos necesarios en Diputados para alcanzar el quórum y podría debatirse el tema en el recinto, pero se necesitarían dos tercios de los votos para aprobar cualquier proyecto “sobre tablas”, algo imposible sin el apoyo del Frente de Todos. Muchos entienden que en este tema, “será decisivo el rol de los gobernadores”. La pregunta es si esta discusión nacional reavivará el tema en la Legislatura chubutense, que no tiene previsto sesionar hasta mediados de mayo.

De acuerdo a las charlas en off con los legisladores, el tema no está en agenda por el momento, aunque todos reconocen que el asunto electoral se tratará en el segundo semestre. La cabeza de los diputados justicialistas parece más puesta en otros temas: eliminación de las PASO, modificación de la ley que impide las reelecciones de los intendentes, y posible reforma para una Ley de Lemas. Pero de la boleta única de papel, hasta ahora no habla nadie, y no parece quitar el sueño dentro de los bloques mayoritarios.